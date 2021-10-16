躺坟场与亡灵“共眠” “二姑”拍鬼戏百无禁忌

躺过坟场，“二姑”蔡平开拍鬼戏无禁忌。

一提到拍鬼题材影视作品，大家脑海一定会好奇，演员可有带护身符之类的在身边，本地资深艺人“二姑”蔡平开接受《联合晚报》访问时说：“没有。身为演员，不要迷信，不要带个人的心情来拍片！”

蔡平开参与的最新电影——鬼片《开夜车》本月28日将在本地戏院公映，她片中演出陈邦鋆的岳母，相信女儿“头七”时回来了，她让女婿看地上所撒的粉出现脚印，米缸里的米也出现神秘手印。蔡平开说，也不是第一次拍惊悚戏，她当年曾为颇受欢迎的电视剧《迷离夜》躺过坟场，为了捕捉到太阳升起时的画面，她与剧组摸黑到坟场：“我就躺在坟场地上等太阳升起。”该场戏是她跌倒在地上，她说拍好站起来时，惊觉地上都是蚂蚁与枯树枝：“有些树枝比较尖锐，我都没受伤，也没被蚂蚁咬。”

她说拍摄前，来自香港的导演在每个坟墓前插香祈求大家平安。她表明自己也跟着剧组祈求：“也许是心灵上的敬业，没杂念，能豁达去演，拍摄时也没碰到什么。”

过去40年丰富的演艺经验，加上不断吸取新知识，她演什么像什么，以喜感见称的她，《开夜车》发挥内敛演技，把一个思念女儿的母亲，演绎得让人留下印象。她透露是一个当选角导演（Casting Director）的朋友因为《开夜车》导演高崇悟需要一个仅靠一点点台词就可以表现出情绪的演员，而找上她，她说：“导演把精华（有难度的挑战挑战）给了我，他导戏很投入，要求也高”。

蔡平开也很感谢与他对手戏的陈邦鋆，因为只是拍两天的戏：“陈邦鋆告诉我发生在前、后的故事，导演也有告诉我，我就容易入戏。”她也赞扬陈邦鋆是很专业的演员，拍戏时不会掏出手机，放饭时也会分享与孩子的相处：“让人好有幸福的感觉。”

疫情以来拍了6部宣传短片

疫情以来，蔡平开拍摄了6部宣传短片。电影《开夜车》的演出是内收，蔡平开在去年12月中旬透过陆军部队等单位的社交媒体平台播出的宣传短片《阿嫲》的演技，就很外放，饰演的祖母在新兵孙子休假回家时，除了端上亲手煮的美食，也问东问西，包括阿兵哥的体能训练、兵营如何防疫等，充满想象力的她还化身“孙悟空”、阿兵女与宛如漫威英雄奇异博士（Doctor Strange）的“超奇异”（Total Strange），十分幽默，网上浏览量高。

问到现实中是否也是“问题多多的妇女”，她打趣说：“我爱讲话。”

其实是，她爱吸收国际、社会等新闻，星期一至五的早上，会抽出几个小时到住家附近的乐龄中心与老人家分享所见所闻。防疫期间，她也不断提醒老人家要好好防疫：“戴好口罩、要洗手等。”