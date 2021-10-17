谁在你身边 Who's By Your Side

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

何润东编导，徐若瑄、张钧宁、庄凯勋、陈恩峰主演。今晚播出第四集《赎罪》，讲述志胜一直帮咏洁照顾着女孩怡萱，他与怡萱的相处中找回当父亲的快乐。

棘手问题

8频道 晚上10.30

地球暖化不仅会导致害虫数量增加，也会让它们的食欲大增，如淡滨尼大小面积的一群蝗虫，一天内就能摧毁足够养活新加坡10倍人口的粮食。全球有10%到15%的农作物遭害虫破坏，气温每上升一摄氏度，全球的粮食产量就会下降10%到25%。我们目前的饮食习惯也是导致地球暖化的原因之一，从饲养牲畜、种植蔬菜，到加工及运输……只要你进食，就进入占全球温室气体排放量四分之一的食物系统。有些做法可以帮忙解决问题，你愿意那么做吗？

神经侠侣 Crazy N' The City

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：陈奕迅、容祖儿、吴镇宇。驻守湾仔区七年的警员陈俊杰，每天规律的巡更生活已让他麻木，直到遇上小师妹廖得男，阿杰的生活开始起了变化。

十万火急 Lifeline

e乐（新电信Ch11/501）下午3.00

杜琪峰执导，以香港消防处为题材的港片，讲述有水（刘青云饰）是慈云山消防局资深消防总队目，因经验丰富，常恃才傲物。他与高级消防队长张文杰（方中信饰）意见不合，时有龃龉。荃湾南丰纱厂大火，火场升为五级，大爆炸后释出毒气，有水及张文杰得团结应对困境……