刘永独自抚育两子　“子很崇拜我！”

当“带子洪郎”抚育两爱儿，资深男星刘永洋溢慈父般骄傲：儿子很崇拜我！

与第三任妻子离婚后，原本居住在中国深圳的刘永为了孩子的学业，带着两个儿子回到香港，乐当“陪读爸爸”，日前在香港设立“刘永工作室”，接受《新明》访问，提到两个宝贝儿子，他发出最多开朗的笑声。

刘永长子名Oscar、现年14岁；小儿子名Keith，10岁，尽管刘永看上去外表严肃，但问起亲子相处，他笑说：“我跟儿子相处得就像朋友，他们什么都可以跟我说，完全不像对一个‘爸爸’！”

“现代小孩不能对他们太严厉，他们已有自己的思想，父子之间也要有商有量，我看得出，他们非常疼惜我。”

熟龄观众对刘永绝对不陌生，现年69岁的刘永，年轻时外形笔挺俊朗，曾是大导演罗维与李翰祥的“干儿子”，最为人津津乐道的，是他以“皇帝”身份领衔的影视作品——“乾隆”与“秦始皇”，深具王者风范。

早在70年代，还是“小鲜肉”的刘永已与一代巨星李小龙分别在《唐山大兄》，《精武门》及《猛龙过江》等结过戏缘，威风八面。

在香港演艺圈创下的辉煌战绩，刘永当记上一笔，他忆述，当年因当“皇帝”火爆，单是巡回登台邀约，这个“皇帝”就出巡超过1年！

‘李小龙不只是武夫’

提到巨星李小龙，刘永语气叹服。

“我原本在罗维导演手下当副导演，后来被拱到幕前，跟李小龙合作过三部电影，跟他无论在动作或人生价值观都学到很多。”刘永说话语气中气十足。

刘永练过空手道，李小龙教会他“练武者须先懂自我放松”，动作视乎对手、出手快狠准，一拳击倒一人，“好看的动作其实不必‘拖很久’，展现的是动作的力量与劲度，李小龙绝对不只是一名武夫，他的武术哲学自成一格，轰动全球。”

刘永透露，与李小龙对打从不曾受伤，“因为他很懂得保护对手。”

刘永接拍其他动作片倒是伤痕累累：左眼曾被道具刀砍伤、眼部缝了20几针、也曾伤到腰部几天动不了......经他口说出，都是稀松平常事。

李翰祥电影没剧本

因拍戏当上“九五之尊”，刘永有皇帝相，演‘乾隆’角色与干爹李翰祥合作，“他是个非常厉害的人，对历史人物能引经据典，演员付出6分、另外4分来自李导演的加持，说到教戏，李翰祥是一流的，他拍的电影没剧本，天天‘飞纸仔’，但对我而言，合作完全没压力！”

本地喜剧泰斗王沙曾参演《乾隆下江南》，刘永提起仍有印象：“他（王沙）演技好、人更好，我很尊重他。”

接拍亚视电视剧《秦始皇》，刘永倒有些不适应：“对比李翰祥宫廷背景的富丽堂皇，《秦始皇》的布景怎么那么简单啊，感觉‘随随便便’，其实电视屏幕小，从画面上根本看不出毛病！我也因此学会拍摄上的‘偷鸡’技巧，《秦始皇》剧本故事写得好，人物有血有肉，剧集一拍60多集，每一集都有我，连睡觉时间都没有，但我拍得很畅快！”

「做人简单就会年轻」

谈到保养，年近七旬的刘永认为心态是关键，做人开心一世、不开心也一世，“老的时候，简单就能开心，凡事不要想得太复杂、做人简单一点，心态好的话，身体也会健康。”

他奉行少吃多餐，平时亲子活动不少，像三父子一起打篮球、一起练功踢腿打拳，他欣慰说：“14岁大儿子挺像我年轻的时候，有演戏天分，拍过网络电影，小儿子也不错，只是比较贪吃、会比较胖，哈哈哈。”

曾有三段婚姻 与前妻黎燕珊还是朋友

很有桃花运的刘永曾有三段婚姻，第一段妻子戴良纯、第二任妻子黎燕珊，第三段婚姻则是黄丽燕，不过，他与第三任妻子也于2019年离婚，结束12年婚姻关系。

刘永透露，他与第二任妻子黎燕珊至今仍是好朋友，每逢春节就到他亲姐姐家聚会，“我们不是仇人，只是不合分开。”

不过，与第一任妻子戴良纯至今可曾碰过面？刘永选择沉默不回应。

老来有伴日子好过，记者问刘永会否再娶？

“哈哈哈，我年纪大了，不会再想这些，目前没缘分，但若缘分到了我不会排斥，你知道我带着两个小孩，他们是我生命中的第一宝贝，什么人都不能替代，看看吧，看看哪个人能合眼缘、对我小孩好，我也不特别紧张找个伴。”