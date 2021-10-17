受邀任《亲家》方言老师 林茹萍常收到「情书」

近日正在拍摄的方言剧《亲家、冤家做头家》，林茹萍受邀担任剧组的“方言老师”，她称自己，“常常收到‘情书’。”

拥有“千面才女”之称的林茹萍，能讲华、英、巫、福建话、广东话、潮州话和海南话七种语言，近日正忙着给《亲家》演员做福建方言指导。

考虑到年轻演员们不会说方言，为了方便他们随时练台词，茹萍姐竟将所有人的台词用福建话读一遍发到信息群里，让演员既可以照着念，还能对剧本。

茹萍姐说，“以前谦益演《亲家》的时候，方言都是他负责教的，结果这次他有其他工作，所以就由我来教。”

由于华语和福建话的表达有些不同，林茹萍还特别帮演员们检查剧本进行修改，让台词听起来更加口语。“不过我要他们先征求导演编剧的同意再作修改，否则可能不小心改了台词意思。”

赞陈罗密欧方言最好

林茹萍还开放自己的家，邀请《亲家》年轻演员到家中进行一对一的方言“补习”。

当中张钧淯十分刻苦，工作之余就找茹萍姐练方言。对此茹萍姐还把众位年轻演员，陈罗密欧、张钧淯以及陈楚寰等夸奖一遍，称他们非常努力，“我最近常收到他们的‘情书’，向我请教台词发音和读法。”

问到哪位年轻演员的方言学得最好？茹萍姐表示陈罗密欧的方言最好。她说陈罗密欧曾经拍过方言剧，有这方面的经验。