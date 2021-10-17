卜冠今入戏太深 剧杀青触歌伤情

中国新生代女演员卜冠今毕业于中央戏剧学院表演系，2016年凭首部电影《驴得水》出道，两年后与小生白宇主演的青春剧《忽而今夏》打开知名度，去年有《二十不惑》《旗袍美探》《平凡的荣耀》三部剧作，上个月随着《公子倾城》《我的巴比伦恋人》两部剧接连播出打开霸屏模式，其中她在《巴比伦》中收获不少好评。

由卜冠今和凤小岳主演的《巴比伦》于2018年开拍，故事讲述平凡女孩陈美如12岁在日记中撰写的巴比伦王子慕容杰伦在她24岁生日突然闯进了她的生活。卜冠今接受《联合晚报》访问时表示，自己的戏份在剧组启程摩洛哥取景前杀青，之后她有好一段时间无法抽离角色，她说，拍摄的四个月都沉浸在凤小岳剧中动人的“慕容情话”中，杀青后高密度高强度的工作突然戛然而，让她一时缓不过来。

就像戏里所有日记中的人物突然消失，只剩下陈美如和她的日记本，卜冠今有感而发说，杀青后的感觉跟陈美如的心情一样，剧组都去了摩洛哥继续拍摄，她却回到了北京“过着鸡毛蒜皮的生活”，“那时候就我本人也就剩下一个日记本了……我还跟朱颜曼滋（同剧演员）通电话嚎啕大哭，就觉得一切突然就没了。”

剧本太有魔力和魅力

她认为《巴比伦》的剧本太有魔力和魅力，让她无法不沦陷，她事后翻看剧本甚至会掉眼泪，再回听自己在片场听的音乐歌单也会触“歌”伤情。

“我当时还跟编剧聊，说我要养一只萨摩耶或者哈士奇，给他起名慕容杰伦！（有养吗？）没有，因为后来投入下一轮工作中，经常要出差没办法好好照顾。”

至于用了多久彻底走出来？卜冠今直言未有确切地意识到，“后来渐渐地被琐碎又平常的生活填满了自己的时间，才渐渐好很多。”

她也指自己不是一个会入戏太深、走不出来的演员，“我也并不推崇。我不认为这样就是好演员的一个标志。我觉得一个专业的演员应该说进就进，说出就出的。”不过她说《巴比伦》触及到她人生当中缺失的“内伤”，所以才会让她一度“无法自拔”。

赞凤小岳是暖男 有亲和力不做作

在谈及对凤小岳的印象，卜冠今说：“我觉得他就是慕容杰伦”。

《巴比伦》中的慕容杰伦是深情的“暖男”，卜冠今指出，或许是拍戏的四个多月里，演员之间大多时间以角色身份见面及交流，不过凤小岳给的她的印象特别温暖。

她淡笑说，凤小岳经常会带着台湾腔的口音问她“小卜，你今天还好吗？”也很照顾他人感受，完全不是她先前预想那样的跩跩酷酷。

“他是一个非常有亲和力、不做作，又很原生态的一个人。他会健身，会喜欢大自然，会带着我们爬山，也喜欢弹琴。他会喝果汁等健康饮品，还会跟我分享。他还会看一些很有哲理的书……是非常的温暖的小太阳。”

外型被评论而倍感压力

卜冠今出道五年已有不少作品，在《忽而今夏》《追球》《二十不惑》等剧中挑大梁。

本科系毕业的她针对初入行便当主角，直言演戏方面来说压力部分“还好”，不过，她会因观众及网民针对她的外型做出的评论而倍感压力。

她坦言，很多人都说她长相普通，甚至曾被抨击“长得丑”、凭什么演主角，“如果因为我的外形条件没有那么好，而对角色或是对戏有偏见，或因为觉得我太丑了而弃剧，这些会让我有压力。”

记者指卜冠今应该内心很强大，她闻言说：“我的内心其实非常脆弱，很脆弱但又好像很坚强，因为一次次不被打倒。我还是很愿意真心交付，还是没有死心，但我又很容易受伤，会很多的痛苦吧，但没有被打败。”

卜冠今表示凤小岳（右）非常有亲和力、不做作，“是非常温暖的小太阳”。（互联网）