张杰摔落舞台 满手血坚持唱完

（综合讯）昨晚（10月16日）苏州开唱疑机关故障，中国歌手张杰从电梯上摔落，后脑着地、满手都是血，坚持带伤完成演唱会。

张杰昨晚于“曜·北斗”巡回演唱会苏州站演出时，舞台设备忽然出现故障，导致张杰在乘坐舞台电梯下降时硬生摔落受伤，引来台下粉丝惊声尖叫。敬业的他爬起来接着唱，一手拿着麦克风，另一手鲜血直流，令人看得触目惊心。张杰的太太谢娜昨天傍晚7时在微博转发演出图文，直呼老公“杰哥”，不过意外发生之后未对外发言。

有消息指，张杰在在搭乘升降台要下降到舞台上时，因升降台故障导致他突然摔倒，背部和后脑着地。

当下他站到旁边较安全的平台上，却疑似痛得蹲在地上，缓了一下才重新站起来，仍敬业继续完成演出。

根据现场照片显示，大银幕的镜头一度是张杰手部特写，从画面可看到他右手似乎夹伤，血流不止，但他却安慰粉丝“大家不要担心我的伤口，可能见红会很好”。

据悉，张杰在唱完两首歌之后才简单包扎一下，而从演唱会大银幕也可看到他的右侧脸颊也有伤痕，“张杰演唱会受伤”更因此登上微博热搜第一名。

张杰微博报平安：腰椎横突骨裂 需休养3个月

张杰今早（10月17日）6时多发微博，第一句写下“抱歉让大家担心了”。

他透露已经接受治疗，手部伤口做了缝针处理，检查后发现轻微“腰椎横突骨裂”。

他不忘安抚粉丝：“幸好我平时有好好健身，身体素质还不错，医生说通过三个月休养是会康复的，不会有大碍。请歌迷和家人朋友们都放宽心”。

他也写道，昨晚的演出是跟歌迷期待已久的见面，因意外的插曲没有想象中完美，但却“独一无二”。他说自己唱得很爽，手上的小伤口“就当作我们之间最特别的纪念吧”，虽然有点遗憾，但他感到很满足，也很感谢，并表示希望小插曲没有影响歌迷的演唱会观看体验。

主办方：连日下雨设备故障

演唱会主办单位在微博发声明，表示由于连日雨天影响，舞台设备出现意外故障，导致张杰在乘坐舞台电梯下降时摔倒受伤，演出现场已做应急处理。

主办方还说，张杰带伤坚持完成演唱会后，已第一时间前往医院检查，后续有新的情况进展将及时同步发布，“在此感谢各界朋友对张杰的关心，在后续巡演中，我们将更加注重舞台安全，坚决杜绝此类事情发生”。

许多粉丝心疼张杰，也担心其伤势，纷纷留言“看得眼泪要流下来”“宁愿你不开演唱会，真的好心疼”等，催促他尽快接受详细检查。

门票附带寻人启事 网民：好暖

有别于一般演唱会，张杰昨晚巡演的演出门票附带寻人启事。

有网民将演唱会门票及附上的寻人启事小卡片拍下上传微博，卡片上附失踪小孩的照片、个人资料、走失详情和公安联系方式。

不少网民赞张杰善用明星的力量为寻人出一份力，此举“很温暖”“真的好正能量”“这就是我喜欢乐十几年的偶像，我为他感到骄傲。”