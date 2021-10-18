送10对“Peppa Pig”活动门票

（本地讯）“Peppa Pig Happy Day Interactive Play Singapore 2021” 将在11月3日，于滨海广场三楼的Let's Play正式开玩！此活动将呈现多个陪伴Peppa成长，充满所有美好和欢笑的场景, 让小粉丝们也能亲身体验其中乐趣，一同寻找快乐的钥匙，编织难忘的美好回忆。

从软垫游戏区玩到跳泥巴，再从灌溉田园到参与者跑步比赛，还原动画里的各种经典场景，并展出立体角色人物。展区内将串联以Peppa Pig为主题的互动科技，打造体感设施，让家长们与孩子有更近距离的接触，增进生活乐趣。在互动过程中，激励并启发孩子们的创意思维，提升小朋友的学习意愿。快來跟Peppa和她的家人及朋友们一起玩吧。

主办单位Biz Trends Media将送出10对11月3日（星期三）中午12时场次入门票给华文媒体集团读者俱乐部会员，每张价值31元（含SISTIC行政费）。

读者可上网：peppapig-happyday.sphcontests.com.sg参加活动。只要回答一道简单的问题，就有机会赢取一对门票。每个有效电邮有一次抽奖机会，电邮重复将视为无效。活动将在10月22日（星期五）晚上11时截止，幸运儿将获电邮通知。

读者俱乐部会员也可上SISTIC的栏目“Media Discount ”购票，只要输入SPH10%优惠码（promo code）就能享有10%折扣。此优惠只限SISTIC网购，于10月31日截止。

“Peppa Pig Happy Day Interactive Play Singapore 2021”展览详情：

日期：11月3日至2022年2月13日

时间：早上10时至晚上10时（每个时段约1小时30分）

地点：Let's Play@03-208/209, Level 3, Marina Square

票价：$28 - $32（不含行政费）

SISTIC售票网址：www.sistic.com.sg／热线：63485555