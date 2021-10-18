“蝙蝠侠管家”爆退休 经纪人回应：还没啦！

（综合讯）英国资深影星Michael Caine（麦克凯恩）曾参演多部知名好莱坞电影，包括“蝙蝠侠”系列电影三部曲，他16日接受访问，坦言由于自己走路不便，而当作家甚至不需要走下床就能工作。好莱坞各大媒体随即以“麦克凯恩息影”为题争相转载报道，大批影迷也表达不舍，他的经纪人随即出面否认这个说法。

在还原麦克凯恩接受BBC的Podcast节目访问内容中，听起来确实像是表达“退休”之意。

他说：“有趣的是，这将是我的最后一部作品了（意指前一阵子上映的新片“Best Sellers”），真的。因为我已经两年没有工作了，我的脊椎问题影响了腿的功能，让我走路不太方便，我之前写了不少书，卖得很好，所以现在我不是演员，我是一位作家。”

麦克凯恩笑称由演员切换为作家很棒，“当演员要在早上6点起床，随即赶到片厂工作，而当作家工作甚至不需要走下床。”当时节目主持人再次确认：“你说，这是最后一部电影？”他并未否认，并且补充解释：“我已经88岁了，很少有剧本里的男主角88岁了。”

麦克凯恩出道至今已56年，一生演出约150部作品，参演过的大片包括《潜行凶间》 （Inception）、《星际效应》（Interstellar）、《天能》（Tenet）等，而让人印象深刻，是在“蝙蝠侠”系列电影《黑夜骑士三部曲》（The Dark Knight）饰演睿智的管家“阿福”。