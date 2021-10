(综合讯)漫威超级英雄电影《黑豹》男主角Chadwick Boseman(查德维克博斯曼)与大肠癌奋战四年,最后仍不敌病魔,于2020年8月逝世,孰料,《黑豹》续集才拍一半,饰演部落长老的Dorothy Steel(桃乐丝史提尔),15日传出在底特律家中病逝,享寿95岁。

她其实88岁才开始演戏,先前演的多是电视影集或电视电影,2018年的《黑豹》是她的首部剧情大片,那时她已92岁,曾对接拍感到犹豫,“以我的年纪我才不要演漫画改编的电影”,但经纪人强烈鼓励她去做,她在片中饰演商人部落女长老,戏份不算多,但她浑身戏感,让人一眼难忘。后来她也曾参演巨石强森(Dwayne Johnson)主演的《野蛮游戏:决战丛林》(Jumanji: Welcome to the Jungle)。她生前原本在赶拍《黑豹》续集《黑豹:瓦干达万岁》(暂译,Black Panther: Wankada Forever),但后来因健康因素被接回底特律由家人照料,续集目前拍到一半,不清楚她是否已完成戏份。