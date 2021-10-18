当选“最受讨厌艺人” 有几个可以洗白？

一个艺人被观众和网民讨厌，选上“最讨厌艺人”之后，还有机会翻身吗？

最近，李思捷回归TVB电视主持综艺节目《思家大战》，节目中他不停被嘉宾嘲讽，重提三年前他获选“十大最讨厌TVB艺人”。但他的回归受重用表示他算是洗白了吧。那其他榜上有名的艺人又如何？有好几个艺人似乎中了“被讨厌”的魔咒，已经先后离开电视台了。

抢到冠军的竟然是外形圆胖有喜感的林盛斌，他2012年加盟TVB后主持多个节目，曾一度因为“老是出现”令观众“看到烦”而获选“最讨厌艺人”。由于他被“讨厌”无关私德，所以其实也没影响他的形象和工作，他在外面的商业活动、婚礼司仪工作可没有停过。

林盛斌被工作太多连累，入选“最受讨厌艺人”、（IG）

郑俊弘因劈腿何雁诗而与未婚妻分手，令形象受损，更一度要暂时停工。两人分别获选第二和第五。去年，两人结婚，结婚照被做成巴士广告，被网民指夸张，何雁诗后来解释是粉丝好意。今年7月，何雁诗约满离巢，结束与TVB 12年宾主关係。不过郑俊弘则稍微洗白了，继续拍剧和唱剧集主题曲。

郑俊弘与何雁诗的劈腿恋终于开花结果。（IG）

主持人容易招惹众怒。李思捷最近回归主持TVB综艺《思家大战》，再掀话题，他明言毫不在乎，只要有人讨论他就开心。他当年主持综艺节目《今晚睇李》时遭网民批“无聊、没新意”，又被指常泡妞，这回TVB改革后再给他机会主持，收视还不错，看来是洗白了。

李思捷三年后再回TVB主持节目。（节目照）

大哥级的陈百祥多年来在TVB担任台庆、香港小姐决赛等大型节目司仪，其“嘴贱”形象深入民心，不少网民不喜欢他“牙擦擦”，把他选上第四名。最近他位于九龙塘的住宅单位被疑有僭建，对他的负面形象没有帮助，但他不改本色回应：“关那些人什么事？”

陈百祥“嘴贱”形象深入民心。（互联网）

新生代的吴业坤在演戏和唱歌各方面，近年表现都不错，但爱泡妞形象也惹祸，让他获选第六名。不久前他为TVB飞日本采访东京奥运，却在节目中对香港运动员态度不佳，被网民骂不专业，最后公开道歉。如果现在又办投选，他上榜的机会很大。

吴业坤（左）与龚嘉欣曾传来电。（IG）

排名第七的黄翠如常被网民指演技差，和“荧幕情侣”洪永城的关系更多次成为网民焦点。不久前洪永城与女友梁诺妍宣布结婚，黄翠如在IG发长文却被指“喧宾夺主”，最近她主演的新剧《七公主》播出，网民有弹有赞，似乎演技稍微进步了。

黄翠如的演技现在有人称赞了。（IG）

崔建邦和林师杰分别因打伤女友、醉驾，以及恋爱期间劈腿，分别获选第八和第九名，前者事业无甚进展，后者已离开TVB。

崔建邦（左）和林师杰因不同理由被讨厌。（IG）

贵为当家小生，王浩信因屡传绯闻和婚变，形象受伤，排名第十。不过他仍然剧接剧，工作量并无减少。今年初他受封视帝，致谢词时提及老婆陈自瑶，对方“黑脸”表情成为全城焦点，令两人关系更加耐人寻味。