旅游走廊开通 本地艺人最想飞去哪？

政府不久前宣布，与10个国家达成协议，开通疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划，包括加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国、美国韩国及早前开放的德国。

旅游走廊开通之后，艺人最想飞去哪里？

记者走访多名本地姜，且听他们的“旅游走廊”计划。

李腾与妻子。

★李腾：没必要不出门

李腾受访时告诉《新明》，他曾在台湾接下网络直播节目，最巅峰时，他大概每个星期飞一次，一年出国不下30次。

现阶段，除了工作，李腾不太踏出家门：“疫情持续，听到身边朋友没确诊、家人却确诊消息，感觉病毒已很靠近，尽管注射疫苗，即使染疫也未必有大碍，但不想去搏。”

因此，李腾现在多采取网购，包括食材与日常用品，即使社交聚会也尽量避免，印象中也是两个月前聚过一次。

他认为旅游走廊开放得太快，仍有很多未知，他采取观望态度，若问踏出国门最渴望去的地方，他说：“超级想去台湾、还有日本！”

王沺裁想探望泰国干阿姨。

★王沺裁：想到泰国探亲

戏言随时准备护照要飞出去的沺裁，已有近3年没去柬埔寨视察学校教育进度、也有2年左右未踏足泰国。

虽说超爱旅游，也飞过欧美，但沺裁透露，现在要飞超过7个小时的国家都不想去。

沺裁对泰国情有独钟，除了探访圈内好友苏春兴，对于远在芭提雅的干阿姨，他颇为忧心：“干阿姨大概70岁了，平时很好动、爱串门子，疫情来袭受困家中，精神饱受折磨，近两年老了很多，状态不佳，令人为她心疼；”

“若旅游走廊开通，不需要隔离，我想第一时间飞去探望她，慰问她。”

沺裁有感人年纪一大，不再允许时间被“浪费”，因疫情“不见”的两年，耗掉的极可能是健康，非常无奈。

★陈之财：不急‘凑热闹’

之财爱合家出国旅游，飞到土耳其、雅典、布拉格、德国、日本，又转到印尼，旅游凝聚亲人关系，紧紧相依。

对于旅游走廊开通，谨慎的之财抱持观望态度：“我是一个家长，也是家里的‘平安部长’，出门最重要的就是能确保家人平安、健康，所以暂时不会去凑这个热闹。”

之财表示，每次与家人出国，他都会事前去了解当地的气候、阴霾指数、景点安全性，甚至是政治气候，不怕万一只怕一万。“旅游要讲究天时地利人和，现阶段不急。”

黄晶玲。

★黄晶玲：欲订韩国行程

晶玲笑说当她一知道旅游走廊有10个国家可飞，立即上网查看韩国机票，蛮惊讶机票并不贵！“我还蛮兴奋，终于可飞韩国见朋友，我很想念他们，他们也很想念我。”

可是，仔细查看下，晶玲发现出国前后必须做4次抗原检测，一次200元，合共800元！她为此打退堂鼓，但仍计划明年9或10月飞法国，因为哥哥明年因工作会长居法国，她飞法探亲也当旅游。

洪凌。

★洪凌：保护家人不出国

洪凌回想上一次出国是2019年，她去了一趟韩国。她非常想飞欧美国家，尤其是纽约，她听说走在纽约时代广场就像走进电影里一样，她也渴望在圣诞节时，感受到西方国家怎么庆祝节庆。但，现阶段，为了保护家人，她说，她短期内不会出国旅行。