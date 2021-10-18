青岛赶拍都市新剧 戴向宇叹回新遥遥无期

阿哥戴向宇青岛拍36集都市新剧《她们的名字》，感叹：回新遥遥无期！

《她们的名字》是中国都市剧，记者见到《她们》官宣剧照，人生与感情金句迭出：“爱情，是守护一个望眼欲穿的人……”、“比起经营，幸福更需要资格”、“机会需要自己去争取、感情也是”、“理智太久，就会变成令人羡慕的牢笼”、“自由不是自我，独立并非独行”……字句值得细品咀嚼。

对很少演家庭戏、缠绕夫妻、婆媳与现代婚姻关系的向宇，拍《她们》对他是个新尝试。向宇受访时告诉《新明》：“难度就是要演到很真实！”

向宇在《她们》中饰演一名医生，对手是中国女星白冰，提起女对手，他以“很温柔很好”形容。

向宇透露：“《她们的名字》这部剧是反映出一种新的女性力量，和中国观念上‘男强女弱’进行对抗，整部剧都充斥与传统观念相反的理念，和中国现在的形势很接近。”

由于忙着拍戏，向宇与太太已有两个月没碰面，只能靠微信联系感情。

不过，被问起与星妻陈紫函的婚姻美满度，向宇打出了80分：“我们都互相尊重和包容，只是见面确实太少。”

向宇人在青岛拍摄新剧，赞当地风景很漂亮、疫情控制得很好，不过演员还是得几个星期就做一次集体核酸检测，他说：“大概还有两周就杀青了！”

向宇曾是新加坡永久居民，碍于疫情及各种因素飞不回来，惨失永久居民资格，他上网申请不果，非常懊恼，记者关心问，会否抽空回新办理永久居民证？

向宇叹说：“回新看来是遥遥无期了。”