《比悲伤更悲伤的故事》影集版哭戏连连 范少勋哭七小时 王净被“禁哭”

演出《比悲伤更悲伤的故事》影集版哭戏连场挑战大，王净哭到被导演要求别再哭，范少勋试过一哭就六七小时，身心疲累！

由刘以豪和陈意涵主演的电影《比悲伤更悲伤的故事》翻拍自韩国电影《最悲伤的故事》，2018年上映时全球累积票房达48亿台币（约2.25亿新元）叫好叫座。Netflix推出影集版，再次由电影版黄金铁三角（监制庄淳淳、升格监制的导演林孝谦、以及编剧吕安弦）掌舵，但演员范少勋、王净、王柏杰、邵雨薇、白润音、曾少宗和姚以缇等是全新阵容。

范少勋和王净饰演男女主角哲凯和媛媛，诠释相爱无法相守的虐心恋，哭戏多不胜数。在接受《联合晚报》的视讯访问时范少勋说：“真的哭得蛮累的哈哈哈！有一场我跟妈妈的戏就哭了六七个小时，对体力、眼睛和心理状态都是考验。”

王净的哭戏也不遑多让，但让她难忘的却是一场导演要她忍住不哭的戏，“当时我眼泪止不住，哭到导演叫我不要再哭了，全是因为剧组营造了一个很好的氛围，让我们非常投入在角色里。”

这是两人首次合作，谈及对彼此的印象，王净说：“我觉得少勋是一个非常正向和温暖的人，跟他拍戏完全不会有紧张的感觉，我们甚至没有花太多时间磨合。”

范少勋第一次见面和王净试戏，就对她留下印象，：“那场戏是说如果有下辈子的话，你想当什么，那一次我被王净感动了，可能因为我们的频率相近吧。”

不会有比较压力

电影版的成功并未让范少勋和王净感到压力，范少勋坦然地说：“我没有花太多时间去思考要跟电影版相同或者不一样。其实影集版的剧本加入一些篇幅去叙述哲凯的小时候，哲凯和媛媛以及家人的关系等。所以我比较会花时间琢磨，要让大家怎么认识以前的哲凯和他成长的过程。”

王净也不担心被比较，她透露导演和监制希望由不同的人演出，可以带来不一样的感觉，因此她演出时没有包袱，“而且影集有10集，能把电影版来不及讲完的，补充得更完整一些。”

加入邵雨薇和王柏杰2角色

影集版加入唱片公司高层柏翰（王柏杰饰）和助理安安（邵雨薇饰）两个角色。他们为了帮歌手A-Lin寻找歌曲的版权，展开一段寻找哲凯和媛媛过去的旅程，过程中两人产生了微妙的感情。

邵雨薇的角色是个单亲妈妈，有一个患病的10岁儿子。她在访问中感谢小演员白润音帮助她更好地诠释角色，“他是一个非常棒的演员，他真的把我当成妈妈，给了我很多爱的投射。”两人戏里戏外都经常在一起，没有拍戏的时候也互相发简讯聊天建立默契。

王柏杰演出音乐人，最大的挑战是要弹吉他，“原本我以为只是弹一小段，没想到导演要我们弹完整首主题曲，原本还要我自弹自唱，但我说那难度太大了。”后来这任务交给了邵雨薇，让王柏杰感激地说：“是她拯救了我。”

10集的影集版《比悲伤更悲伤的故事》，10月22日在Netflix上架。