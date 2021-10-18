中国大陆疯传47歌手KTV封杀名单 蔡依林许志安入榜

（综合讯）中国大陆禁劣迹艺人范围扩展至KTV？疯传“KTV艺人封杀公告”，1300多首歌曲遭下架，名单惊见蔡依林、周子瑜、许志安等！

中国大陆整顿娱乐圈的范围疑似再扩大，继早前网上流传一份25名“全渠道封杀问题艺人”的名单后，大陆网民之间近日再流传两份KTV名单公告。其中一张公告写着：“据市文旅局通知，从即日起，对中国大陆、台湾、香港许志安、蔡依林等47名道德败坏、从事过违法或不道德活动的劣迹艺人，1376首音乐作品予以下架。”公告下列出一排艺人名单，有47人之多，但因图片模糊未能辨别姓名。

另一名网民上载的公告照片中，则写道：“尊敬的顾客您好，因文化局要求，以下列表中艺人歌曲已下架。”名单中的艺人约20人，包括罗志祥、吴亦凡、柯震东、房祖名、许志安、赵薇、霍尊、蔡依林、周子瑜、卢广仲、陈冠希、黄秋生、何韵诗、宋冬野等。

早前流传的25名劣迹艺人名单共分三大范围，包括政治问题、违法乱纪、失德失范。摊开“KTV名单”分析，黄秋生和何韵诗曾声援香港民主运动；罗志祥、许志安、吴亦凡、陈冠希闹过劈腿、情色丑闻；柯震东、房祖名、大陆歌手宋冬野曾因吸毒被捕。以上艺人若被封杀尚可理解，但蔡依林、卢广仲、周子瑜的歌曲无端被KTV下架，让人匪夷所思。

网民称点不到蔡依林的歌

消息传开后，坊间众说纷纭。有网民表示在KTV真的点不到蔡依林的歌，另有网民称，点歌系统里仍找得到她的照片。另有网民指出，看见央视仍播放蔡依林的歌曲《日不落》，认为“KTV名单”是不实传言。

当局否认有关名单

港台媒体报道，有网民向中国文化和旅游部办公厅询问，有关网传的“劣迹艺人名单”和“失德失范艺人名单”，得到的回复是：“我部未制作、未获取您申请公开的信息（指封杀名单），该政府信息不存在。”