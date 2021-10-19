从钢琴家变浮夸男 金旻载突显有趣反差

韩国男演员金旻载在上一部电视剧《你喜欢布拉姆斯吗》饰演温文儒雅的钢琴家，没想到在新剧《达利和马铃薯汤》来个大反转，饰演一个粗声粗气，举止浮夸的男子。

金旻载饰演的角色陈武学，帮忙管理家族餐饮企业，虽有能力，但没学历，常用错成语和误解他人说的话，闹出不少笑话。当陈武学遇到出身名门，格调高尚的美术馆馆长金达利（朴珪瑛饰），他这个美术门外汉不仅胡乱评论画作，还弄坏达利馆内的作品，跟达利火星撞地球，但两人慢慢撞击出爱火，武学也极力帮忙达利守住陷入财务危机的美术馆。

金旻载的演出活泼逗趣，令人眼前一亮。他接受《联合早报》访问时说：“之前演钢琴家，可以用一些特定的动作来表达角色的个性，但这次人物没有一个特定的专业，我就专注于他说话的方式和脸部表情，用这些来突显他虽然无知但在工作上非常专业的有趣反差。”

金旻载更常吃泡菜汤

金旻载指出，自己和陈武学是天渊之别，若真要找出相似之处，就是对工作全心投入。至于是否和陈武学一样喜欢马铃薯排骨汤，他说：“我偶尔会吃马铃薯排骨汤，但更常吃的是泡菜汤和大酱汤，是我从小就吃的。”

《达利和马铃薯汤》是金旻载首次挑战浪漫喜剧，他坦言：“开拍之前深感压力，可是投入拍摄之后，和陈武学‘朝夕相处’，慢慢地抓到演出窍门，也更融入到角色和剧情当中。拍摄期间有许多新的挑战，也有很多兴奋的时刻，对我来说是非常好玩又有趣的经验。”

近年开始在作品中挑大梁，是否压力倍增？金旻载透露：“我的压力不是因为演主角而增加，我是一个担心很多事的人，所以每次接到新的角色都有压力，甚至杀青之后，压力感仍在，但我相信有一天会摆脱这样的情绪。”

朴珪瑛出道五年首次担纲

朴珪瑛也是首次挑战浪漫喜剧，她受访时说：“这部剧有不少甜甜蜜蜜的场面，合作的演员都让我感到很舒服，是一次非常有趣的经验。还有我过往的角色常单恋别人，这次则是被他人呵护，我感到好兴奋。”她在《虽然是精神病但没关系》暗恋金秀贤，在《恶魔法官》多次告白朴珍荣被拒，这次则有金旻载和权律为她争风吃醋。

这是朴珪瑛出道五年首次担任女一，她坦言压力大。“但我很喜欢这个剧本，很想演达利这个角色，所以虽然压力不小，还是很享受拍摄过程。”

谈到与金旻载的合作，她形容：“对达利来说，武学就像一棵树，让她可以依靠，金旻载给我的感觉也是如此，他的温暖和可靠性都反映在角色当中。”

金旻载也赞朴珪瑛待人体贴，与她合作很舒服。

《达利和马铃薯汤》可在viu.com和viu应用收看。