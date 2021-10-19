《长津湖》中国票房无敌 学生吃冻马铃薯含泪观影

（北京讯）中国爱国电影《长津湖》由企业家马云投资，吴京、易烊千玺主演，以韩战为内容主轴，截至17日晚8时的票房已超过49亿人民币（约10.27亿新元），大数据显示如果《长津湖》能维持排片优势，该片最终总票房很可能达55亿人民币，有望超越《你好，李焕英》，成为中国影史票房榜亚军，排在同为吴京主演的冠军《战狼2》之后。

瞄准中国制作的漫威电影《尚气与十环传奇》最终不能在中国上映，它一个月累计4.02亿美元（约5亿4300万新元）全球票房，远远不如《长津湖》9月30日在中国上映至今的两周票房。《长津湖》上映时机特别“精准”，就在中国国庆10月1日的前一天，该片在国庆连假档期根本没有什么对手。好莱坞大片《沙丘瀚战》（Dune）、《007：生死交战》（No Time to Die）在全球许多国家都已经放映，但在中国要到10月底才上映。

在中美关系紧绷之际，这部内宣电影是政府或民间单位普遍揪团观赏的大作。近日，一所河南学校包场让学生观影，并准备冷冻马铃薯及炒面粉，还原当时物资匮乏的环境，旨在“珍惜现在，缅怀先烈”，画面显示有学生吞了一把炒面粉后，不到5秒随即反胃干呕，也有女学生边吃边流泪感悟“我们不应该再抱怨现在的生活”。影片曝光后，不少网友大赞活动很有意义，但也有人吐槽“又搞形式主义”“不知道校长吃了没”“白白折腾人”等。