拍方言剧有压力 陈楚寰努力学讲福建话

《亲家》陈楚寰为在拍摄中讲好福建话，开拍前特别联系通晓福建话的朋友学习了几堂方言课。开拍后，陈楚寰就把学习对象转移到林茹萍身上。由于有些词汇是无法直接从中文翻译成福建话，因此楚寰时常向林茹萍提问。“我只要遇到方言翻译问题，第一时间会发简讯给茹萍姐。她会用语音方式回复我，帮了我很多很多！”

陈楚寰努力学习福建话还有一个原因，就是她的妈妈也是福建人，“希望自己可以在短时间内掌握好福建话，不要辜负茹萍姐和我妈妈。”但马来西亚和新加坡的福建话音调有些不同。

经过一段时间的学习后，楚寰给自己的福建话打7分。问起谁的方言学得最快，楚寰表示，“我觉得陈罗密欧学的挺快的，有时在片场导演会临时改一些句子或说法，他都可以很快的消化。”，反观自己就会一直读错音，“有一次因为一个字的更改，我一直念错音，好在身边前辈演员都在尽力帮我。”

楚寰过去拍的方言剧基本都以粤语为主，对此她坦言，这次用福建话一度让她感到压力，因此她去片场前都会做足功课，并把茹萍姐发给她的语音多听几遍才敢上场。

旅游走廊开通 盼回家乡见家人

政府开通疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划，楚寰有意借此机会出国旅行、探亲。不过她最希望的还是，可以尽快回家乡看家人，“我特别想念我妈煮的家常菜，还有一些当地的美食！”。

楚寰也建议要出去旅游的大家，应事先做好该有的安全措施、购买旅游保险，并了解当地的疫情情况和旅游政策。