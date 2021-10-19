出狱后受访公众质疑被消费 包勋评：没这感觉

本地艺人包勋评上电台细说从酒驾被控、坐牢到出狱后，自己人生的起伏，有听众指他被电台消费，包勋评说，没有这种感觉。

包勋评今早作客96.3好FM安娜主持的《娜些人娜些事》，同时也为本周五登上《优1周》封面做宣传，接受安娜的访问，节目中细说自己将近一年从酒驾被控、坐牢到出狱后，自己人生的起伏，有支持及心疼包勋评的听众听后留言表示“身为公众人物要讲的都讲了，我觉得你的行为有待加强，你已经说过了就不要重复讲，你应该向外国的艺人学习，交代完就了结了，别再把这件事挂在身上，别在伤口撒盐，电台消费你。”

‘感觉对就去做’

对于该名支持自己的听众的留言，包勋评表示感谢她的支持，但在空中回应说不觉得自己被消费，“消费肯定是没有啦，你们（指安娜和电台）是从事新闻行业，我是在娱乐圈，这些都是预料的，是我工作氛围的事情，是大家饭后聊天的话题，既然我已经走了这条路，我也没放在心上。”

今早在节目中，包勋评也坦然回应这些日子报章读者对他的一些留言，例如有读者问他为何会签约李南星的公司，包勋评表示从来没有质疑，相信李南星和他的公司有能力让他重新出发，所以没有质疑，“我怀疑的话，就不签，有些时候心里有个底，这种感觉是对，就去做。”

明年入行10年 盼走出新加坡

明年入行10年，包勋评期盼40岁走出新加坡。

包勋评将是本周五出版的《优1周》封面人物，在接受该杂志访问时，提及明年2022年，入行迈入10周年，如果说每10年是一个阶段，他的20到30岁、30到40岁，都是新的里程碑。他想了想：“我多了很多人生历练，希望比以前更好、更成熟。”

他表示 20到30，是他累积经验、成长的阶段，如今，他带着整理好的心情、宝贵的经验，准备重新冲刺！

包勋评希望在40岁的时候，演艺事业能够走出新加坡，他不介意角色大小，任何领悟或平台，电视剧、网络剧、微电影、电影等，都想多加尝试，“之前太像温室小花，跟公司里的工作人员也很熟。我想去一个新环境，到一个没人认识的地方，自我挑战。”

曾想过当DJ 将与Pornsak到德国做直播

包勋评曾想过当DJ，笑说门槛太高。

节目中包勋评首次透露当年自己念大众传播系时，有想过要当DJ，“可是因为当DJ门槛太高，没法当DJ，只好跑到幕前。”

包勋评还笑称，如果当年自己努力读书的话，可能已经考获博士学位了！

此外，包勋评也在节目中透露，他将和Pornsak 到德国直播，安娜问他到德国会做些什么？

他开玩笑说：“漂洋过海到一个没有人认识我的地方去卖德国香肠。”

不过，后来他表示自己目前不清楚具体的计划，只知道会和Pornsak到德国开直播卖东西。“我相信应该是卖一些德国的护肤产品。”