金宣虎被爆逼前女友堕胎 经纪公司：还在查

（首尔讯）刚演完热播剧《海岸村恰恰恰》的韩国新上位男星金宣虎，18日遭爆料疑似对女友始乱终弃。一名女网民坚称被K姓男演员“发生性行为后不理”，强调自己握有证据，韩国媒体人李镇浩更爆料K男就是金宣虎。

他的经纪公司大势娱乐（S.A.L.T.）在神隐16小时后，终于发声明：“我们还在调查这个匿名爆料的真实性，请大家再多一点耐心，造成大家的不便，深感抱歉。”

不过商家可没有好耐心，虽然事情还没有明朗，但他代言的意大利馅饼、相机、健康保健食却已陆续把他的代言照拉掉，让这个传闻愈看愈像真的。

金宣虎原定明天有安排受访，目前仍找不到经纪公司确认是否照常举行。对媒体态度一直很好的金宣虎，也一直失联至今，让外界觉得异常。申敏儿今天原本要受访，不知是否受到事件影响，已以“公司内部活动变动”为由取消采访。

金宣虎在《海》中和申敏儿甜蜜谈情，形象太完美，又是名牌大学毕业，外型帅气又深情到让人无法抗拒。《海》写下亮眼收视率，男女主角人气也顺势冲高。不料全剧才刚播毕，金宣虎就爆出负面传闻。

爆料女网民称两人去年初交往，短短四个月就分手。她没想到口中的K男看似善良，实际行径却如同渣男，气到要公开他的真面目。她指称，他准备和她结婚，也见过她的爸妈。去年她意外怀孕，他却劝诱她堕胎，当天也不到医院陪伴，事后转账给她约2300新元了事，态度180度大转变。因为被狗仔拍到两人约会照片，他亲自删光女方所有关于他的照片，最后透过电话单方面告知她分手。

她钜细靡遗讲出K男的本性和荧光幕前完全不同，对导演和同剧演员各种抱怨谩骂，没想到现在戏剧红了却又在媒体面前表现出感谢的模样，让她直呼“恶心”。对于网民质疑她口说无凭，她称手上有一堆照片证据。

13个代言或泡汤

人气爆棚的金宣虎共有13个代言，包含两个印度尼西亚、菲律宾代言，总代言酬劳约870万新元。如果负面行径属实，他手边的10几项代言可能全部泡汤，还要面对巨额违约金和求偿费用，未来演艺之路恐怕也不保。

戏龄12年的他属于大器晚成型，2009年以舞台剧入行，2017年才跨足小荧幕，演韩剧才五年，作品有《抓住幽灵》《我的鬼神搭档》《百日的郎君》《Start-Up：我的新创时代》等，都获得好评。他加入综艺《两天一夜4》成为固定班底，演戏时帅气，上综艺又很放得开的反差萌，让他速登韩网热搜冠军。

今年5月举行的第57届百想艺术大赏，金宣虎狠甩宋仲基、金秀贤两大韩流男神，拿下最佳人气奖，而徐睿知以《虽然是精神病但没关关系》拿下最佳人气女星，但她当时饱受操控旧爱、学历造假等争议影响，没想到现在两位人气奖得主都出事。

