金宣虎道歉 爆料女身份疑曝光

韩国男星金宣虎被爆以欺骗的方式逼前女友堕胎后秒分手、辱骂同剧演员和导演等双面人行为，荧光幕前的暖男形象雪崩式崩塌。沉默多日，金宣虎于20日早上正式发出声明，向该女道歉，也向所有因此事件而受到伤害的人道歉，被认为是间接承认了前女友的爆料。

金宣虎透过公司表示，自己与该女曾以很好的感情交往，过程中因他的失误和欠缺考虑的行为而伤害了女方。“我想先和她见面道歉，但现在还无法向她传达歉意，我正在等待可以和她道歉的时机。”另外，他也借由文章向所有被此风波牵连的人道歉。

前女友身份遭起底

韩国记者李镇浩于19日也曾加码爆料，若前女友身份公开，会对金宣虎造成极大的影响。随着事件越演越烈，前女友身份也遭起底。据悉，该女长得非常漂亮，曾于2000年末至2010年中旬活跃于电视圈。她目前已离开电视产业，是在业界具有知名度的网红。更有韩国网友指出一名KBS电视台的前气象主播就是爆料女。虽未被证实，但已在网络上引起热烈讨论。

传出丑闻后，金宣虎学生时期的照片也在网络上被公开。（图/互联网）

退出《两天一夜4》

在道歉文公开的一个多小时后，也传出他确定退出综艺《两天一夜4》固定班底的消息。节目组表示，他们在上午开会后确定金宣虎将退出节目，金也向他们表明了退出节目的意愿。除此之外，金宣虎接下来将参演的电影《Dog Days》、《2点的约会》等也传出被换角，与奥斯卡女配角尹汝贞、人气女星林允儿的合作恐将泡汤。

除了作品被影响，广告商也纷纷切割，将金宣虎的代言照下架。据悉，他手上的10多个代言恐将告吹，面临巨额赔偿。

这次事件始于韩国论坛Nate Pann于17日晚间出现的一篇长达6000多字的爆料文章。一个女网民称她与K男去年初开始交往，交往期间意外怀孕，他却以欺骗的方式“诱惑”她堕胎，当天没有当场陪伴，事后转账约2300新元了事。拿掉孩子后，K男的态度大转变，以电话单方面提出分手。她更曝K男的双面人行为，电视上的形象与实际相处完全不一样，会私下辱骂、批评合作的演员、导演和编剧。

《海岸村恰恰恰》里的暖男“洪班长”。（图/互联网）

网上流传3巧合

金宣虎当男主角的电视剧《海岸村恰恰恰》17日才刚落幕，创下12.7%的全剧最高收视率，本以为该剧集热潮会持续延烧，他却卷入负面新闻。同剧演员也被牵连，申敏儿、李相二、赵汉哲等都相继延后了媒体的访问“避风头”。

正值当红星途却瞬间陨落，背后的3大巧合在网络上疯狂流传：

1）10月17日

去年以韩剧《Start-Up：我的新创时代》里超越男主角人气的“韩志平”一角初尝爆红滋味，该剧是在2020年10月17日首播；近日完美收官的《海岸村恰恰恰》的则是2021年10月17日播放最后一集。网友不禁感慨短短1年的时间，10月17日是金宣虎人气爆升的开始，同时也是人设崩盘的日子。

2）百想艺术大赏人气奖双双出事

金宣虎凭借《Start-Up：我的新创时代》打败宋仲基、金秀贤等，夺下第57届百想艺术大赏的最佳人气奖，与《虽然是精神病但没关系》的徐睿智一同获奖。徐睿智今年4月因“恐怖情人”事件饱受争议，如今金宣虎的形象受重创，没想到不到一年的时间，两位人气奖都先后出事。

3）《两天一夜》灾难连连

韩国歌手郑俊英在传出性丑闻事件前是《两天一夜3》节目的固定班底。该节目因他的罪行受牵连被停播，节目组在2019年11月才开始制作《两天一夜4》，没想到现在却又因金宣虎而卷入风波。除了金宣虎与郑俊英，节目前成员车太铉、金俊昊也曾因赌球丑闻而退出节目。