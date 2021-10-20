陈哲艺短片《隔爱》 周冬雨扮年轻妈妈：角色让人产生共情

在陈哲艺的疫情主题短片《隔爱》中扮演年轻妈妈，周冬雨说：“是一个能够让人产生共情的角色。”

中国影后周冬雨应《疫年之初》（The Year of the Everlasting Storm）之《隔爱》接受《联合晚报》电邮访问。《隔爱》由本地导演陈哲艺执导，她与演技扎实的章宇扮演年轻爸妈，天天待在家里居家防疫，精神压力越来越大，夫妻之间冲突也变多了。

谈《隔爱》里的角色，周冬雨说：“是一个被疫情困住的普通人吧，她的所有状态都是现实可感的。就像疫情期间，很多人的正常生活都被按下了暂停键，特别是作为母亲和妻子的她还承受着很多来自家庭的压力，我觉得她是一个能够让人产生共情的角色。”

《联合晚报》之前报道，《隔爱》由陈哲艺在伦敦远程执导，周冬雨和章宇在北京的一间小房子里演出。对此，周冬雨说：“大部分沟通都是隔着屏幕完成的，虽然是当时疫情环境下的无奈之举，但也算一种特别体验吧。我们有一张跟哲艺导演的现场合照，就是我们举着电脑，跟聊天框里的导演一起合影。屏幕只截到了他的肩以上，氛围有点怪怪的，哈哈。”

她认为，导演不在现场，确实增加拍摄难度，“时差也是个问题。有时候为了争取北京这边的白天，导演就要从伦敦的半夜进入拍摄，时间很宝贵，但大家都很好地克服了这些障碍。”

七名导演的疫情主题短片集合而成的《疫年之初》周四（10月21日）上映。