新剧一部接一部 陈泂江：感恩工作不间断

陈泂江新剧一部接一部，虽然没有时间休息，但他感恩工作不间断，“疫情期间哪里都不能去，工作忙也是好事。”

他目前在拍摄贺岁剧《爸，我回来了》，剧中饰演城市农夫。这是陈泂江紧接着《关键证人》和《肃战肃绝》之后拍摄的剧集，“我间中没有真正休息，其实入行以来我只有去年4月病毒阻断措施的那两个月能好好休息。”虽然体力方面没有问题，但几部剧之间相隔不久，他的角色从杀手变肃毒人员现在变农夫，心态上须要调适，“要从一个角色很快地进入另一个，相当具挑战性。我一开始拍摄《爸，我回来了》，脑海中有时会闪过《关键证人》的画面，但也没大问题，之后就适应了。”

他的工作已排到11月底，1月再开拍新剧。之前有传他有机会到香港拍摄丧尸电影《重庆大厦》，问及进展如何，他表示没有多问，“我很期待再出国拍戏，疫情之前到过台湾、香港拍戏，学到不少东西，也和外地的剧组建立了关系，后来因为疫情一些海外的工作不了了之，挺可惜的。”

为农夫角色晒黑

陈泂江为了《爸，我回来了》中的农夫角色，刻意将皮肤晒黑，他说：“开拍前我在泳池旁边看剧本边晒太阳，因为太投入，不知不觉晒了五个小时，晒到脱皮都不自觉！”

真正投入拍摄后，因为在农场拍摄，泂江的肤色晒得更加黝黑了，“至少比之前黑了三四倍。”他并不介意也不怕晒黑，“我喜欢健康的肤色，其实中学时就经常划船，只是入行这十几年皮肤变得白皙许多。”

他开拍的第一个月都在户外拍摄，“前面两个星期的天气非常炎热，但之后又一直下雨，真的是日晒雨淋。”

防疫丝毫不敢松懈

我国目前疫情严峻，确诊人数高居不下，陈泂江对防疫不敢掉以轻心，“我从疫情暴发以来，无论工作或生活中的防疫都没有放松过。”

除了随身带着消毒液，他出外也一直戴上口罩，“毕竟我们的工作要接触很多人，你不会知道他们去过哪里，动过什么东西。”此外他也尽量少出门，“以前我常去健身和运动，现在次数减少很多。”

考虑通过旅游走廊出国

政府开放疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），国人到美国、英国、加拿大、丹麦、法国和意大利等10个国家旅游时无须隔离。陈泂江不排斥出国旅行，将考虑到英国或法国去探望朋友。

他说：“如果你是在去年问我，我不会想出国，但两年下来我们已经学会保护自己，习惯了经常消毒、戴口罩，少去人多的地方等防疫措施，我已经慢慢可以接受旅游这件事。”

他认为目前的生活除了无法群聚，生活和工作基本上已经逐渐恢复正常，“我是比较正面去看待，很期待踏入2022年，我们可以恢复疫情前的生活。”