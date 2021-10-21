本地70年代“女特务” 打斗凶猛红到欧洲和中东

本地上世纪70年代，出现过宛如好莱坞“霹雳娇娃”（Charlie's Angels）这样的特务角色，她是70年代打女Marrie Lee（李玛莉）演出的“王妖后”（Cleopatra Wong）。

李玛莉在《她的名字叫……王妖后》（They Call Her...Cleopatra Wong，简称《王妖后》）演出全能特务，与菲律宾警察联手捣毁当地的伪钞制造厂。这部1978年电影的修复版本月23日至11月13日在亚洲电影资料馆推出，当中不少本地名胜地包括花柏山都入镜，让人惊喜。

“王妖后”打斗戏如凶猛黑豹

很多人以为1959年出生的“Marrie Lee”是李小龙的妹妹，事实上，当初取这个艺名的目的也是要让人有印象。

李玛莉一口气在菲律宾导演Bobby A. Suarez（鲍比苏亚雷斯）的《王妖后》《金刚小子回归》（The Return of the Bionic Boy）和《妖魔天使》（Devil's Angels）演出的“王妖后”是性感小野猫，打斗时像只凶猛的黑豹，叫人又爱又怕。据所知，危险动作戏包括撞破真玻璃窗，在没安全设备下悬挂在直升机的绳索上，都亲自演出。这个脸蛋不输当年打女郑佩佩的女星，红到欧洲，南斯拉夫和中东人对她也不陌生。

花15个月修复影片

亚洲电影资料馆执行董事曾素清在接受《联合早报》访问时透露，花了15个月来完成电影的修复工作。该资料馆一直在寻找《王妖后》的电影元素，2017年也透过国际电影档案馆联合会寻找，“首要任务是将任何可用的电影元素数码化，以便可利用它们进行最终修复。修复版的呈现必须是英文原版，这点至关重要。”

她得知丹麦电影学院有16毫米，附英文字幕的《王妖后》，但状况不佳，随后在意大利、瑞士和奥地利的电影档案中发现了35毫米德国配音的拷贝。“经过数月的沟通和对各种状况的研究，我们确定哪些电影元素可以为修复提供最佳效果。来自奥地利电影资料馆的35毫米德国配音被选为主要影像来源，并与丹麦电影学院16毫米电影的英语原声带相结合。片子必须清洁和修复，因为状态不佳并有严重划痕。”

曾素清强调修复就像拼图一样，“由于35毫米片子包含德文开场标题且片尾字幕丢失，因此必须使用16毫米片子恢复部分开场序列和整个片尾字幕。但是德文和英文标题相互重叠，必须以数码方式删除它们。以原始作为参考重新创建了一个新的英文标题。35毫米的片子丢失了许多帧，必须使用16毫米片子重建这些帧。”

导演2010年去世，无法找到任何人来进行色彩校正，“由于两部的颜色都已大幅褪色，因此在颜色分级过程中花费了大量时间。”

皇天不负苦心人，亚洲电影资料馆之前放映的五次，反应热烈，又增加了四次放映至11月13日。读者可透过www.asianfilmarchive.org/查询详情。