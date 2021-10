疫年之初 The Year of the Everlasting Storm(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★★

剧情:两小时作品,由本地导演陈哲艺、伊朗导演Jafar Panahi(贾法帕纳西)、泰国导演Apichatpong Weerasethakul(阿皮查蓬)、智利导演Dominga Sotomayor(多明加索托马约尔),以及美国三名导演Malik Vitthal(马利克维塔尔)、Laura Poitras(萝拉波伊特拉斯)和David Lowery(大卫罗利)拍摄的疫情主题短片集合而成。七人在拍摄限制下,释放不受限的创意,开启创作之旅。

影评:最近不时回想疫情前的生活模样。曾经,日常用品中没有口罩,我们可以随心所欲地跟亲友同桌堂食,可以挥动荧光棒看万人演唱会,清年假时买张机票出国走走,呆坐在他国的沙滩上看潮起潮落,见枫叶变红,叶子飘落,再让冷冽冬风把我吹醒。这些种种,是否已离我们越来越远?抑或越来越近?

疫情下的人们,过得一样,又很不一样。《疫年之初》(前译《永恒风暴之年》)集结不同地区七名导演的短片,呈现疫情下的七种生活状态。观赏电影时,似乎变成一个窥探者,偷看别人在做些什么,忙什么,过得好吗?故事里的人们似乎过得不太好。

陈哲艺作品最接地气

不是每个短片都喜欢,有的共鸣有限,叙事手法较单一,观看时渐渐出戏,喜欢的短片则跟“家”有关。最接地气的是本地导演陈哲艺献出的《隔爱》。

中国影后周冬雨与演技扎实的章宇扮演的年轻爸妈,养育年幼的儿子,一家三口在北京窄小的住处居家防疫。男人工作碰壁,女人居家办公,孩子还算无忧无虑;日子久了,女人累,男人也累,氛围日益高压,孩子连卡通都不想看了,背了背包想出门去。故事拍得写实,似现实中多个家庭的缩影。“家庭”素来是陈哲艺作品的母题,在完成他的“成长三部曲”之前,《隔爱》仿佛番外篇。

伊朗导演贾法帕纳西的《生活》(暂译,Life)也以“家”为核心,主角是导演高龄90岁的母亲。老太太穿上密不透风的防护服,来到儿子和媳妇的家里住。她突然多愁善感起来,自觉时日不多,期盼一家人整整齐齐的;想开后,她突然放下恐惧,愿意触碰曾经害怕的鬣蜴宠物。老太太的心情转折是这个故事的看点。

美国导演大卫罗利的《找回我的宝贝》(暂译,Dig Up My Darling),女主角在仓库里发现一堆泛黄的信,写信人是一个父亲,她按照信中的指示,开着破车寻找一具尸骨。《找回》调子缓慢灰暗,但我蛮喜欢静谧表面下的疯狂面。

最让我目不转睛的是最后一部短片。泰国导演阿皮查蓬的实验性作品《夜间殖民地》(暂译,Night Colonies)中,“主舞台”是一张床,灯打在床上,房间无人,只有奔向光亮的飞蚁昆虫,以及肉眼看不见的微生物。地球上不只有人类,它们也是地球的居民。滚滚沙尘,世界再乱,各种生灵都得求生。另一厢,我也很好奇那是谁的房间?床单有躺过的痕迹,主人还活着吗?遐想空间很大。

有了“疫年之初”,或许未来可拍一部“疫年之尽”,描绘疫情尽头的生活光景。

(除了《隔爱》,全片英语对白,附中文字幕。)