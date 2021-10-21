金宣虎前女友突“发声”：看他毁掉我也不好受

（综合讯）35岁韩星金宣虎以《海岸村恰恰恰》跃升国民暖男，却因为被前女友“A女”控诉骗婚、劝诱堕胎，形象全毁。他时隔3天后终于出面致歉，但是广告代言全被撤，电影、戏剧片约也恐将换角，前途堪虑。A女昨晚（10月20日）竟突然发文，表示：“看到他因为我的文字被毁掉，我也不好受。”

A女表示会将之前上载到论坛的文章下架，并说：“我间接让很多人受伤，很抱歉。我与对方真心相爱过一段时间，看着他因为我偏激的文字而被毁掉，心里也很不好受”，并强调已经收到金宣虎的道歉，双方已解开昔日心结。

她也知道最近网络上很多人猜测她的真实身份，散播她的私事，让她决定将文章下架，也希望网民上不要再散播一些谣言。

面对网民和媒体各种猜测和报道，A女可能硬起来喊告。她透过法律代理人对外发表声明：“目前A的身分讯息在网络上遭到公开散播，出现许多A某身分相关虚假事实的指责声浪，甚至已经威胁到其人身安全。”种种情形已经对A女的正常生活造成了不良影响，她“正承受著极大的精神痛苦”。

A女的法律代理人更呼吁：“为了不让身为一般人的A某再受到更多伤害，郑重要求各界克制过度的猜测以及名誉毁损”，强调会尽全力保护A女，预计接下来会对所有的恶意报道、贴文、留言等进行法律对应。

网民推敲前女友 曾是气象主播

韩国网友纷纷推敲出A女的身分可能曾是气象主播，直指35岁气象主播出身的崔英雅（音译）就是A女，使得她的名字突然登上论坛热搜。中国网友也在微博点出她的身分及照片，据悉她现在已关闭IG和经营的网购平台，行迹让人怀疑。

身高170公分的崔英雅现年35岁，毕业于韩国外国语大学法语系，2009年在YTN电视台担任气象主播，2010年跳槽到KBS电视台，2013年4月和大4岁的知名餐饮业老板结婚。

2017年透露已离婚

崔英雅婚后离开KBS的主播位置，2017年在IG透露已离婚，有一说是婚姻只维持4年，也传出结婚17天就闪离的说法，但她没有公开离婚原因。崔英雅后来在部落格开设美妆时尚购物平台，现在都已经关掉，IG也转成非公开状态。

A女之前曾在爆料文提到2020年7月怀孕，之后被“K男”要求堕胎。网友在崔英雅关闭社交网站前，发现她2020年8月28日的贴文是跟朋友喝酒，引来网友质疑，“怀孕期间喝酒？”“还是堕完胎后喝酒？”。

A女也曾爆料，她和K男收养流浪狗，以两人的名字其中一个字命名。巧合的是，崔英雅爱犬的名字就叫“虎雅”，刚好取自她与金宣虎的名字。