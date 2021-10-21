叶良俊首次亮相歌台挑战福建歌

本地音乐才子Jimmy叶良俊今晚（10月21日）首次亮相歌台，消息出街后引起热话，身边亲友质疑：“真的吗？”、“怎么可能？”

带着网上所看到一连串疑问，记者联络上Jimmy问个究竟，他笑说：“是不是你也觉得很奇怪？”Jimmy表示，这次是本地歌台台主陈志伟透过黎沸挥找上他，他二话不说就答应了！

Jimmy说，陈志伟向他解释关于《歌台欢乐夜》的宗旨，除了在疫情下为本地观众提供娱乐之外，也希望能让年长者少出门，待家看节目，减少感染病毒的风险，“我被他的诚意所打动，也觉得很有意义，身为音乐人，也是公众人物，除了去年疫情暴发时曾在网上直播，就很少有类似的渠道让我去尽一份社会责任。”

其实Jimmy对歌台一点也不陌生，他告诉记者刚出道时，他发现歌台歌手一晚可以跑好几台，觉得是个很好磨练歌艺的平台，就像唱片公司建议让他也去跑歌台，结果被拒。

至于被拒绝的原因，Jimmy说，可能是和自己的形象不搭吧！

今晚首次亮相歌台，Jimmy也将首次挑战福建歌曲，籍贯福州的Jimmy说，他不太会说福建话，也不曾演唱过福建歌曲，所以今晚演唱福建歌曲，相对而言是一股很大的压力。

“这三个星期，我都一直在练，还请教朋友的妈妈，希望今晚不会出‘车祸’（即演出时走音、发音不准等表演失常）。”

在新大当处长

不知不觉，叶良俊在新加坡管理大学（SMU）的学生活动发展处任职13年，更荣升为处长。

叶良俊说，学生活动发展处是专门负责管理学生的课外活动，当初他加入就是负责音乐部分，渐渐地进入该部门的管理层，擢升为处长。

虽然目前的工作很多是围绕在人事管理，但为了更了解同事们的工作，Jimmy依然会走进学生群，和他们接触，“一不会和年轻人脱节，二从中知道他们的想法，这样也能更了解同事工作时的处境。”

问他还写歌吗？“很少了！现在年轻人听的歌曲很不一样，自己的风格也和他们喜欢的也有别，所以就很少写。”

不过，他说希望未来能在幕后当大型演出项目的总监。

《歌台欢乐夜》第二季第5集，今晚8时，可在丽星网络直播台、YouTube及《新明日报》面簿观看。