我姑妈送了什么给他？《鱿鱼游戏》中的口诀原来这样唱

Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》（M18剧集）浪潮席卷全球，剧中出现的游戏更在各地引起人们的好奇和讨论。

其中“123 木头人！”游戏的韩文发音被网友恶搞，极具笑点的内容在各大社群平台疯狂流传。zaobao.sg请来韩语小老师亲自示范，韩国小朋友是如何边唱边玩游戏。除了这首歌，再加码分享另一个游戏的口诀！

木槿花开了！

游戏规则简单易懂，广为流传，在不同国家都有不同版本的口诀。

华语地区普遍称之为“123木头人！”；英语地区则是“Red Light, Green light”。

剧集里韩语的口诀“무궁화 꽃이 피었습니다”直译中文的意思为“无穷花的花已经开了”。

“无穷花”又名“木槿花”，是韩国的国花。而歌词旋律则跟日语口诀“不倒翁跌倒了”相近，相信这与外界普遍认为此游戏是殖民时期时从日本流进韩国有关。

你要躲好喔 我看到你的头发了！

除了“木槿花开了”外，韩国的抓迷藏游戏也有当地独有的口诀。口诀源自于韩国童谣꼭꼭 숨어라（你要躲好喔）的其中一句歌词：“꼭꼭숨어라，머리카락 보일라”（你要躲好喔 我看到你的头发了！）

与一般的抓迷藏不同，韩国版本的捉迷藏当“鬼”正在抓“躲藏者”时，会一边念着口诀一边靠近，自认为躲得好的“躲藏者”在听到“你要躲好喔！”的旋律靠近时，紧张感倍增，玩起来更加刺激。

从电影、剧集到综艺节目，韩国将在地游戏元素融入影视作品已不是新鲜事，记者看来，这何尝不是一种文化输出和宣传呢？不过还是要再提醒，这是一部限制年龄（M18）的影剧，不适合18岁以下观众收看。