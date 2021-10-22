《隔爱》演妈妈 周冬雨：起初拿不准角色

“三金影后”周冬雨在本地导演陈哲艺的短片《隔爱》扮演年轻妈妈，与丈夫和年幼儿子居家防疫，超过一个月没踏出家门。她在电邮访问里告诉《联合早报》，这个情节令她感同身受，相信观众也会如此。

她形容角色是一个被疫情困住的普通人，所有的状态都是现实可感的，“就像疫情期间，很多人的正常生活都被按下了暂停键，特别是作为母亲和妻子的她还承受着很多来自家庭的压力，我觉得她是一个能够让人产生共情的角色。”

撇开因疫情而减少外出的原因，影后私下可是宅女？她回说：“这几年工作节奏比较快，想宅也没太多机会。防疫那段时间，应该是我近两年在家里待得最久的一段日子了，那个时候经常看着窗外，盼着早日回到工作岗位。”

她在戏里的戏服非常居家，发型很随意，演起戏来更舒适？她回应：“对，非常居家，有时候感觉就像在家里拍一样。”

曾觉得情节有些夸张

29岁的周冬雨仍散发少女味，却在片中扮演妈妈。她说：“挺开心的，有突破空间的角色我都想尝试。其实之前也演过母亲角色，但这次的是个更接地气，更需要细节和生活体验的妈妈，所以刚拍的时候多少有点拿不准，经历了一个适应的过程。”

扮演丈夫的是硬底子演员章宇，周冬雨觉得对方是好搭档，“印象比较深的是有场戏，我演的妻子看到他演的丈夫抽烟，跟人借了个火，他一回家，我就勒令他把接触过人家的衣服都脱了。这个情节我当时潜意识里觉得是有点夸张的，但在表演中章宇给出的反应非常准确，也让我更好地进入状态。”

陈哲艺经常熬夜拍摄

陈哲艺和周冬雨合作前，曾在2019年的澳门国际影展同场；约一年前合作《隔爱》时，两人没能真正面对面，陈哲艺在伦敦远程执导，周冬雨和章宇在北京的小房子里演出，靠视讯谈戏，直至今年中举行的上海国际电影节上，两人才再次见面。

导演不在现场，演出难度会否增加？周冬雨说：“大部分沟通都是隔着屏幕完成的，虽然是疫情下的无奈之举，但也算是特别体验吧。我们有一张跟导演的现场合照，是我们举着电脑，跟聊天框里的导演一起合影。屏幕只截到他的肩以上，氛围有点怪怪的，哈哈。”她也指出两地时差的问题，为了拍摄北京的白天，导演得在伦敦的晚间拍摄，时间很宝贵。

陈哲艺之前接受记者访问时，赞周冬雨直率、讲义气，指自己曾在北京酒店房里割伤脚趾头，须要缝针，周冬雨当时忙着工作，仍急忙帮他找医院，还派出司机载他求医。周冬雨对陈哲艺又有何评价？她说：“他是位好导演。拍的时候，导演经常要熬夜拍摄，很辛苦，在上海电影节见到他的时候，直观感受是，导演现在可真精神，容光焕发的。”

由七名导演的疫情主题短片集合而成的《疫年之初》（The Year of the Everlasting Storm）已在本地上映，《隔爱》是其中一部。周冬雨觉得，片子里的氛围和状态很多人或多或少经历过，“就像《隔爱》里的一家三口，突然遭遇疫情，也突然有了从没有过的大段时间去朝夕相处，这种相处本身就值得去关注和探讨，所以我觉得这样的影片不仅有艺术性，也具有社会价值。”