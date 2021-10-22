金宣虎丑闻大逆转 被爆遭经纪公司陷害

（综合讯）35岁韩星金宣虎被前女友爆料骗堕胎、始乱终弃，形象一夕崩坏。如今又有最新爆料疯传，内容来自一名自称和金宣虎熟识的人发文，直指这件事全是“经纪公司幕后操盘的阴谋”。金宣虎和S.A.L.T娱乐在9月约满，爆出丑闻当时，外界传出公司对事件态度不积极。

据报道，爆料网友19日开设IG账号，一连发了多篇贴文，揭露这次的丑闻其实是金宣虎经纪公司的阴谋，透露金宣虎和前女友的事，他早就告诉公司，该公司在签约的时候，会引导艺人说出比较不光彩的事情，表面上说是要帮忙管理，但之后演变成艺人若想离开公司，公司就会以此胁逼艺人留下。他说受害者不是只有金宣虎，之前很多想离开公司的艺人都因此被留下，且业界都知道该公司手段。

爆料者称自己是站在第三人立场说出真相，强调网上传言都是假的，预告25日会把知道的所有事实都向媒体公开，但没多久又改口：“我不爆料了，这不是第三者该介入的事。”过一阵子态度又转变，强硬说：“我要爆料！”留言让人看傻眼，但也引起热议。

看金宣虎被毁 前女友：心里不好受撤贴文

被爆丑闻后，金宣虎神隐三天后出面致歉，但是广告代言全被撤，从综艺节目《两天一夜4》下车，电影片约也恐将换角，前途堪虑。

前女友前晚突然发文说：“我与对方真心相爱过一段时间，看着他因为我偏激的文字而被毁掉，我心里也不好受。”她说已经收到金宣虎的道歉，双方已解开昔日心结，并表示会将之前上载的贴文撤下。她也提到最近网上很多人猜测她的真实身份，散播她的私事，她之所以决定撤掉贴文，也是希望网民不要再散播谣言。

据网友起底，金宣虎的前女友是现年35岁的崔英雅，毕业于韩国外国语大学法语系，2009年在YTN电视台担任气象主播，2010年跳槽到KBS电视台，2013年4月和大四岁的知名餐饮业老板结婚。崔英雅婚后离开KBS的主播位置，2017年在IG透露已离婚，有一说是婚姻只维持四年，也传出结婚17天就闪离的说法，但她没有公开离婚原因。崔英雅后来在博客开设美妆时尚购物平台，现在都已经关掉，IG也转成非公开状态。