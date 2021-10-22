“看到灵堂照心情很复杂” 陈凤玲鞋塞红包

《21点灵》陈凤玲首次拍躺棺材戏，看到自己的“丧礼”：心情很复杂！

陈凤玲日前在拍摄灵异剧《21点灵》时首次出演“躺棺材”，她直言感到有些不“舒服”。虽这是第一次“躺棺材”，但该有的规矩习俗都没少，听说演员拍这类戏都会踩红包讨个吉利，凤玲照做也在鞋里塞了一个红包，“这是我第一次拍这样的戏，躺在棺材里面，原来多过两毛钱，我收到了20块。”至于家里人会不会介意？凤玲表示，近日拍摄节奏紧凑，因此还没来得及告诉妈妈自己拍了这么一场戏。

“丧礼”布景非常真实，让凤玲深有感触，她说：“看到自己的“灵堂照”，心情很复杂，不知道该有什么样的感受。明知道是拍摄，但是感触还是蛮多的，就会觉得原来（自己的‘丧礼’）是这样的’。”

这次特殊的拍摄经历让凤玲不禁思考，倘若生命最后一刻真的来临，自己一生到底做了什么，是不是有意义、有价值的一生？以及有没有帮助到别人？凤玲甚至笑言，“会不会有人来我的丧礼？因为我觉得如果有人愿意参加你的丧礼，就代表你对他而言是有意义的。”

被问现实生活中是否遇过灵异事件？凤玲透露，自己在拍这部剧时确实曾经历了一件诡异事件。原来那天一早她正要出门拍摄，刚出门就见邻居门口竟蹲着一个小孩，小孩头顶披着一张被子，让凤玲感觉不对劲。她说：“如果是平常的话我会上去关心，但是那个异象让我不知道他是人还是什么。” 不过那次特殊“经历”也让陈凤玲有意外收获，她体会到人在面对灵异时的情绪，“所以我就把这个情绪带入我的表演中。”

