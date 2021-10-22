李云迪北京涉嫖娼被捕 遭官方封杀

（中国讯）中国“钢琴王子”李云迪涉嫌嫖娼，在北京被拘留。

北京市朝阳公安分局昨晚（10月21日）在微博上通报，警方接到民众举报，指有人在北京市朝阳区某小区卖淫嫖娼。警方展开调查，将涉嫌卖淫的29岁陈某卉，以及涉嫌嫖娼的39岁李某迪查获。朝阳公安分局称，两人对违法事实“供认不讳”，目前均被行政拘留。北京警方官方微博随后发钢琴照，写到，“这个世界的确不只黑白两色，但一定要分清和划清黑与白。这个，绝对不可以错……”

中国多家媒体报道，通报中的李姓男子即中国知名钢琴家李云迪。《网易娱乐》更指从知情人得知，李云迪是嫖娼惯犯，这不是他这第一次被抓，今年上半年他疑因同样原因被抓，只是没有流传开来。

李云迪嫖娼，根据中国法律，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元（人民币，1000新元）以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元（人民币，100新元）以下罚款。虽然处罚不重，但他恐成为劣迹艺人，未来星途一片黑暗。

最新一集《哥哥》李云迪被马赛克

其实昨天下午上架最新一集《披荆斩棘的哥哥》（简称《哥哥》）时，有网民就发现李云迪被马赛克，当时已传出他“涉黄”被抓，还有网民传李云迪是被吴亦凡供出来的。但播出《哥哥》的芒果台当时回应，是后制时误将李云迪打马，已换上无马影片。李云迪昨天中午也还分享了节目中与众哥哥们一起表演的影片为节目宣传。

只是随着新闻昨晚爆开，李云迪参与录制的《哥哥》多期视频已下架，节目组官方微博也删除了有关李云迪的所有内容和照片。

网民笑言《哥哥》制作组十分忙碌，之前才为节目另一成员霍尊打格，现在又要加班为李云迪打格，是“披荆斩棘的后期”，又或者十年后可以制作《刑满出狱的哥哥》。早前吴亦凡因涉嫌强奸等控罪被北京朝阳警方刑事拘留，这次亦有人调侃：“朝阳区监狱年底文艺汇演大牌云集啊！”

网爆一次交易2000元

有网民表示早在几天前就已知道李云迪事件，还原他被捕的经过。爆料网民透露，在北京三里屯附近有一个小区暗藏卖淫据点，卖淫的女子被警方找上门时，对自己的行为供认不讳，警方透过女子的手机联络人抓嫖客，其中就包括李云迪的联络方式，并从中掌握好他的行程，了解到当天李云迪已经和该女约好，等到他搭乘的班机抵达北京后，立刻将他拘捕。

网民进一步爆料，李云迪被带走后很快就认了，而他和女子之间的交易方式是透过支付宝转帐，一次人民币1万元（2000新元）。

18岁夺国际钢琴大赛金奖

李云迪18岁时拿下萧邦国际钢琴大赛金奖，也是第一位中国钢琴家得到此殊荣，自此享誉国际。他和流行音乐界有多次合作，也五次登上央视春晚的舞台。

他曾与王力宏传过同性绯闻，当时眼看绯闻越传越离谱，一向脾气很好的王力宏难得动怒，发澄清微博说：“我是异性恋，李云迪也是喜欢女生…希望大家能分辨什么是真，什么是胡扯！”当时“挺宏派”质疑李云迪炒新闻炒过头，“挺迪派”则觉得王力宏切割太无情，之后两人从好友变成形同陌路。李云迪嫖娼被抓后，广大网民第一直觉是问，“对方是男的还是女的”，得知是29岁女子后，大呼“终于还王力宏清白”。

黑历史被挖出

李云迪的微博原本有标籤重庆政协常委、全国青联常委、香港青联副主席数个名衔，如今只留下一个国际钢琴家。

他在四川音乐学院挂名的钢琴工作室也火速摘牌，还有他2015年参加的节目《全员加速中》也已下架。中国音乐家协会发声明，取消李云迪会员资格。

李云迪的黑历史也被挖出，他曾在2019年8月被大陆媒体拍到当街在路边的树丛脱裤尿尿。此外，复旦大学名教授严锋更跳出来指李云迪曾经无视评审的职责，在比赛中途离场，“这不是专业水平的问题，是严重失德。如此视重大职责如儿戏，还有啥事做不出来？”

遭官方封杀

央视直接点名“李云迪跌落神坛完全是自作孽”，批评李云迪不应该以身试法，中国演出行业协会也发出公告，针对李云迪违法行为进行道德申斥，并依据《演出行业演艺人员从业自律管理办法》，要求会员单位抵制。