96.3好FM DJ筹备录制贺年歌

2021年圣诞节未到，电台96.3好FM已经紧锣密鼓筹备明年（2022年）虎年贺年歌曲。

本报记者日前获悉，电台96.3好FM的DJ们近日分批到齐天音乐学院（Funkie Monkies）串门子，据说是录制明年虎年的贺年歌曲。

全新创作《暖暖春风》

针对电台正在录制贺年歌曲，96.3好FM台长洪菁云向本报证实了，她在受访时说：“明年的贺年歌曲和齐天音乐学院合作，是一首全新创作，歌名叫《暖暖春风》。”

菁云表示，采用全新创作，主要是想支持本地新晋的音乐人，所以整首歌曲的作曲与填词，都由本地音乐人黄韵仁和填词人小寒安排，他们于是找来自己团队的成员创作这首《暖暖春风》。菁云也说，这首贺年歌曲的填词人卢婉芬，不但是小寒的学生，也是电台96.3好FM的兼职同事。

提及歌曲的曲风，菁云说，属于温暖、欢愉的，“我们在构思时，是希望歌曲能带给大家柔和的感觉，听后感觉有温度但又不喧闹。”

电台96.3好FM的DJ每年都倾巢而出录制贺年歌曲，今年也不例外，更值得一提的是，菁云说：“安娜虽然没有参与歌曲的演唱，但是她将会参与MV拍摄。”

《暖暖春风》的MV什么时候拍摄？

“还没拍摄，不过，因为疫情关系，这次我们还是会在室内拍摄，拍摄时也会把疫情的限制考虑在内”

菁云也透露，MV也走温馨，欢愉的感觉。

问菁云贺年歌曲什么时候上线及在空中播放？

“希望可以在圣诞节之后就陆续推出一些短视频和歌曲的片段，然后明年1月份就正式推出。”