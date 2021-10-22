《两天一夜》多灾多难 多名成员曾爆丑闻

韩国男星金宣虎遭前女友指控始乱终弃，还逼她堕胎，形象崩塌，演艺事业也恐全毁。他丢了代言和电影，综艺节目《2天1夜》也宣布把他开除。而随着金宣虎被《2天1夜》踢走，节目不少铁粉不禁哀叹，《2天1夜》真是多灾多难！

《2天1夜》是韩国极具代表性的综艺之一，结合旅游、探险和游戏，深受观众喜爱。但节目自2007年8月播出至今，多次有成员爆出丑闻，导致节目被迫换人，甚至一度停播。

记者为你盘点其他曾爆出丑闻的成员。

◆MC梦：涉逃兵役

嘻哈歌手MC梦在《2天1夜》第一季期间，被爆出从1999年至2006年，7年内以各种理由7次延迟入伍，包括要参加公务员考试、职业训练、出国旅行，期间却频繁参加电影拍摄和唱片宣传活动。其中最扯的是，为符合“牙齿数量不足可免役”的条件，他不惜一次拔掉12颗牙齿。丑闻曝光后，MC梦从《2天1夜》下车，并中断演艺活动，直到2014年才推出音乐作品回归。

◆姜镐童：卷逃税风波

姜镐童也是第一季成员，他2011年9月卷入逃税风波，开记者会宣布退出演艺圈，同时失去手上三档节目《2天1夜》《强心脏》《Star King》。事发5个月后，国税局发声明表示，姜镐童不是“故意性”逃税，而是在计算过后发现他的附加税超过5亿韩元（57万新元），因此指他是“欠税”而非“逃税”，他也已经缴清所有款项。姜镐童在2012年年底重返演艺圈。

◆郑俊英：涉性侵偷拍入狱

郑俊英2016年8月拍摄《2天1夜》第三季期间，被前女友指控使用手机偷拍其性爱影片。双方在检方调查后达成和解，但事件引起众怒，郑俊英暂时离开《2天1夜》。2016年10月，检方判定郑俊英无嫌疑，他在2017年1月回归节目。

但2019年3月，韩国爆出以郑俊英为首的“淫魔群组”事件，郑俊英涉嫌性侵，并把非法偷拍的性爱影片上传群组共享。丑闻爆发后，郑俊英被踢出《2天1夜》，节目组也“对于3年后事件（郑俊英2016年偷拍风波）重演深感歉意”，决定暂时停播，直到2019年12月才重启第四季。郑俊英在2020年9月被判5年有期徒刑。

◆车太铉、金俊昊 涉打赌引起争议

警方在调查郑俊英群组时，发现《2天1夜》第三季成员车太铉和金俊昊曾参与高尔夫球赌博。两人解释，不是如报道所说的在国外赌球，而是在国内与友人打球时打赌，但还是必须为引起争议负责，决定退出《2天1夜》。

因金宣虎事件 取消庆祝100集

《2天1夜》第四季将在10月29日迎来第100集特辑，突如其来的“金宣虎事件”让原本的喜事蒙上阴影，节目组昨天向韩媒透露，“29日将进行的拍摄确实是《2天1夜》第4季第100集，目前暂时只会有5名固定成员进行拍摄。”并指原先要盛大庆祝的100集特辑会取消，会让文世润、Ravi、DinDin、金钟旼和延政勋简单地进行录影。