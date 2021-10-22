王子的沦落 李云迪曾经的光辉与八卦

有“钢琴王子”之称的39岁中国钢琴家李云迪突传嫖娼被拘留的消息，震惊娱乐圈。

光辉转暗淡

他过去经历辉煌，曾五登央视春晚，也曾受聘音乐学院副院长和教授，其微博认证身份更多，包括国际钢琴家、重庆政协常委、全国青联常委、香港青联副主席。只是他出事后，这些个人认证恐怕除了“钢琴家”这个虚衔可以保留，其他都要撤除了。

李云迪的最新动态显示，昨天（21日）中午，他仍在社交媒体为参与录制湖南卫视真人秀《披荆斩棘的哥哥》做宣传。他确实也因为上了这档节目，让人气再度提升。

李云迪1982年10月7日出生于重庆，2000年18岁时获得第14届肖邦国际钢琴比赛冠军，2001年首登中央电视台春节联欢晚会舞台，之后与德国唱片公司签约并发行首张古典音乐专辑《肖邦精选》。他曾多次打入福布斯中国名人榜，其他荣誉还有“中国十大青年领袖”、“全国五四青年大使”等，早期形象正面。

2015年，他与英国威廉王子隔空合作，为慈善筹款，引起国际媒体热烈报道。

发行首张古典音乐专辑《肖邦精选》时的李云迪，不过20岁左右。（封面）

古典结合流行变低级？

李云迪在2012年开始上综艺节目《快乐大本营》，之后连上多档综艺，包括《十二道锋味2》《跨界喜剧王》《创造营2020》《跨界歌王》等，本来就长得一表人才的他，从古典乐跨界娱乐圈后，收获更多粉丝，和另一钢琴家郎朗成为最有名的跨界代表。

不过，也有古典乐迷认为，李云迪跨到流行乐后状态直线下滑，整体娱乐化也“低级化”，艺术生涯犹如步入“穷途末路”。

李云迪（右三）曾和陈羽凡（右一起）、陈伟霆、马苏（左一起）、赵丽颖，上谢霆锋主持的《十二道锋味2》。（节目照）

来新演出状况连连

2009年，李云迪继2003年后二度来新，首次与新加坡交响乐团合作，票房反应超好，不过其演出则遭受恶评。

当时的联合早报古典音乐线资深记者胡文雁评论：“到晚上正式演出，我着实大吃一惊。眼前的钢琴家是六年前的李云迪吗？他的诗意呢？他的乐感呢？好好一首柴一，竟能被他弹得如此粗糙无味，面目全非？浑浊的踏板，生硬的触键，一而再出现的零乱错音，根本不顾与乐队配合的失序表现，一味求快求响的杂耍伎俩，简直令人倒胃。

“有生以来，我第一次觉得史坦威钢琴是台噪音机，如梦般甜美的柴一则形同被人施暴，残不忍睹。”

胡文雁评说：“李云迪辜负了新加坡交响乐团，乐团当晚的表现，远远在这位被目为天才的钢琴家之上。我非常困惑，这位27岁的年轻钢琴家到底是怎么了？还未到最高处，他就急急走下坡？”

胡文雁指出，李云迪那次来新，不让拍照，不接受面对面采访，有记者跟他安排越洋访问，他先是拖到访问当天早上才敲定时间，但过后手机不开，再约时间还是不见人影，后来访问没做成，连个交代都没有。后来预定音乐会两天前抵新，结果误点没上飞机，拖到前一天早上才匆匆从机场赶往排练厅。

针对他的连番失误，胡文雁好意忠告：“我只希望他是一时迷失了方向，最终还能回到钢琴上好好用功，否则，就算他再拿几个国际大奖也没有用。古典音乐本质上是非常现实的世界，要站得住脚，手上还得要有真功夫。李云迪若然不改这种不把音乐放在眼里的轻浮态度，迟早会被观众轰下台。”言犹在耳，王子已经自食其果。

李云迪曾两度来新演奏。（微博）

八卦的轨迹

随着这次出事，李云迪过去的一些八卦又再被翻上台面。有媒体称，据知情者透露，他在德国留学期间，曾拒绝母亲陪读，一个人租公寓料理生活起居。当时他的感情经历有传相当丰富，在学生中有流传但评价不太好。

他成名后的首段恋情据说是一名台湾女子，两人相识于2004年，对方比他小两岁。当时李云迪非常喜欢对方，不断送各种奢侈品礼物，两人在2005年顺利订婚。不料强势的李爸爸嫌女方过于重视物质，于是棒打鸳鸯。

2007年，李云迪与有“波神”之称，从香港艳星转成中国大陆政协委员的彭丹传出绯闻，女方对男方赞不绝口，男方却极力辟谣，对于“偶遇变密会”大表不满，称是女方炒作。但那时也有媒体指出事件疑点不少，男方也存在放料的可能性。

李云迪在2007年和汤唯传出绯闻，事缘两人一同担任金马奖颁奖嘉宾，李云迪在现场送了对方自己的CD，据悉还互相留了联络方式。但绯闻过后没有下文。

李云迪在2007年金马奖后台，送汤唯自己的CD。（互联网）

2012年，有媒体曝光李云迪的一段“姐弟恋”，称他和红三代（指中共元勋的后代）女子华真曾结婚但已离婚，并指两人育有一女。有媒体向李云迪经纪人求证，对方只称私人话题一律不回答。李云迪则驳斥说“造谣可耻”。

和王力宏“知音变陌路”

李云迪和王力宏的绯闻最广受报道。2013年春晚，李云迪与著名魔术师刘谦合作表演音乐和魔术项目，表演很顺利，不料刘谦中途脱稿演出，调侃似地问李云迪：“在找王力宏吗？”让后者陷入尴尬局面。当时李云迪经常与王力宏一起演出，两人的同志绯闻正闹得沸沸扬扬，刘谦公开调侃很容易引起大家遐想。

后来央视官方还声明称，这个段子不是导演组设计的，是刘谦临场发挥，属于个人行为。刘谦则否认是自己临场发挥，而是和李云迪预先约好，用这个玩笑给大家带来欢笑。

李云迪（左）和刘谦在央视春晚合作表演音乐和魔术。（互联网）

这时网上传出爆料，称同场的王力宏气到在后台给刘谦两巴掌，刘谦意识到自己“找力宏”的玩笑开得太大，赶忙道歉。听到传言，王力宏在微博发文问刘谦：：“兄弟，有人打你吗？那人真的和我长得那么像吗？”刘谦则回应自己被打到失忆，这件事都不记得了。

总之王力宏和李云迪怎么称彼此是友情、都是异性恋，似乎都没有这则戏剧化的网络传闻那么令网民采信，以致之后两人互相取消关注对方，从此不再同台，像是从知音变成陌路人，似乎就为消除传言而放弃了友谊。

2013年迎来李云迪最高调的秀恩爱。这一年，王力宏官宣女友李靓蕾，李云迪同日也晒出女友田霏的照片，两人高调示爱。当时外界的焦点都在：“两人的女友都毕业于哥伦比亚大学”，形容他们的缘分很微妙。然而，两对的爱情走向完全不同。王力宏和李靓蕾结婚后生了一儿两女，李云迪和田霏则在2016年被爆和平分手，李云迪也悄然删除了当年高调官宣的微博。