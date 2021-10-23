拍戏误杀摄影指导 亚历鲍德温接受侦讯后被释放 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 事发时鲍德温拿着道具枪彩排，原本应该使用安全空弹，但不知为何擦枪走火。（互联网） 字体大小: 小 中 大 好莱坞68岁知名男星Alec Baldwin（亚历鲍德温）正在新墨西哥州拍摄新片“Rust”，不料竟传出前天（21日）他用的道具手枪走火，造成一人死亡，一人受伤，警方目前朝刑事方面调查意外起因，并表示鲍德温在接受侦讯后已被释放，尚未提出逮捕或法律指控。据外媒报道，被误伤的是42岁女摄影指导Halyna Hutchins（哈里娜哈钦斯）以及48岁编剧兼导演Joel Souza（乔尔苏沙），哈里娜伤势严，被直升机送院急救最终不治；苏沙则锁骨受伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 拍片误杀女摄影 Alec Baldwin痛哭首发声明“我为她丈夫、儿子心碎” 误杀究责 Alec Baldwin新片爆悲剧前临时更换道具剧组 他被告知“枪很安全”