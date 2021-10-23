拍戏误杀摄影指导 亚历鲍德温接受侦讯后被释放

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月23日 5:00 AM

事发时鲍德温拿着道具枪彩排，原本应该使用安全空弹，但不知为何擦枪走火。（互联网）
事发时鲍德温拿着道具枪彩排，原本应该使用安全空弹，但不知为何擦枪走火。（互联网）

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好莱坞68岁知名男星Alec Baldwin（亚历鲍德温）正在新墨西哥州拍摄新片“Rust”，不料竟传出前天（21日）他用的道具手枪走火，造成一人死亡，一人受伤，警方目前朝刑事方面调查意外起因，并表示鲍德温在接受侦讯后已被释放，尚未提出逮捕或法律指控。

据外媒报道，被误伤的是42岁女摄影指导Halyna Hutchins（哈里娜哈钦斯）以及48岁编剧兼导演Joel Souza（乔尔苏沙），哈里娜伤势严，被直升机送院急救最终不治；苏沙则锁骨受伤。

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