吴刚忆胞弟吴嘉禾：本地漫画界的损失

本地知名的草根漫画家吴嘉禾，于周一（10月18日）因心脏病去世，享年69岁，昨天（10月22日）出殡。生前吴嘉禾的时事和生活漫画特出，吸引了不少读者，是本地漫画家的其中一位佼佼者。

吴嘉禾也是本地资深艺人吴刚的胞弟，他爱上绘画也是深受大哥吴刚的影响。

吴刚昨天接受《新明日报》访问回忆和自己感情至深的胞弟时，一度哽咽地说，他们家共有10兄弟姐妹，吴嘉禾是老三，小他四岁，兄弟俩经常结伴出外玩耍，“我到哪儿，他都跟着我，我念六年级时到美专学画画，嘉禾也跟着我到美专，或许是耳濡目染，他也培养起绘画的兴趣。”

吴嘉禾在华义政府华文中学念高中时的画作，常被美术老师丘高朋称赞。（吴刚提供）

“天妒英才，奈何！”

回忆兄弟俩的童年趣事，吴刚说，那时候他们都爱看连环图，之后两人就会就地取材制作刀剑枪，扮演连环图中的人物玩，“我们还一起去学泥塑，制作出不同的模型。”

吴刚说，吴嘉禾很有美术天份，不但漫画画得好，商业美术、室内设计、素描等都难不倒他，“他曾经在我开设的设计公司上班，他的作品都获得很好的评价，是我公司设计组的重要一员。”吴刚还大赞胞弟吴嘉禾的素描画得比自己更出色。

提及吴嘉禾的漫画创作，吴刚说，他的神来之笔轻轻一挥，就能点出所要画的人或物的精髓，让人看了会心一笑，“我每个星期天都很期待看他在《早报周刊》的作品。”

吴刚说弟弟吴嘉禾的个性温和，也很有耐性，对于弟弟不幸病逝，吴刚难掩悲痛地说：“天妒英才，奈何！但愿来生，再做兄弟。”