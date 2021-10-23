面对网络霸凌 萧敬腾：别跟他们一样

面对网络霸凌，萧敬腾：不要变得跟他们一样。

萧敬腾最近推出新歌《彼得潘》，探讨网络霸凌问题，他昨午（10月22日）办线上座谈会，与台湾网红“理科太太”以及心理谘商师吴姵莹，一起分享对网络霸凌的看法。

萧敬腾感叹，在现今资讯发达的时代，很多人听到什么就信以为真，无法分辨是非，甚至只看标题不看内容。他透露：“就连我的父母也会看到耸动的标题，以为报道是真的，跑来问我。我要跟我最亲近的父母解释外面的声音，这对我来说是崩溃的，因为如果连他们都相信，那路人又会作何感想？”

他强调绝对接受任何人对每件事情的不同看法，但不该是恶意的攻击。会有如此强烈的反应，是因为他不久前成了受害者。

萧敬腾开的高档日本料理店，疫情期间推出外送便当。网红Toyz在Youtube节目中批评，称对餐点大失所望，还说吃了肚子痛。据知Toyz长期以谩骂美食餐馆的餐点出名，YouTube频道以此方式博取不少点阅。Toyz日前涉嫌贩卖大麻遭警方逮捕。

理科太太提到Toyz对萧敬腾餐馆的恶意攻击，萧敬腾嗤之以鼻：“他不是我的敌人，他是空气，他也被关了，现在尿尿应该也不好尿。我相信自有报应，而报应来之前，自己要保护自己，不要变得跟这些人（霸凌者）一样level（等级）。”

萧敬腾呼吁善良的人多发声，不要让网络充斥着不好的声音。他指出：“你听到的声音其实是少数的，因为他们怕你听不到，所以很大声，甚至是负面的、对立的声音。而大多数的声音是沉默的，例如做公益的人，他们不会去发出声音。我希望好人多多发声。”

声称恐惧社交

歌曲《彼得潘》也探讨“彼得潘症候群”，这是一个心理学名词，形容未成熟的成人，会逃避大多数形式上的责任，喜欢随心所欲，不擅长社交，并且过度眷恋其少年时期的时光。

萧敬腾觉得自己有一些彼得潘症候群特征。“我除了工作以外，非常不擅于社交，非常排斥和恐惧社交。”但他说自己不爱自由，喜欢规律、稳定和责任。“我心里有很多的使命想要去实现，但我总觉得我的力量很小。”