演长官开真枪 刘子绚心惊惊

刻画本地肃毒人员工作的新剧《肃战肃绝》昨天（10月22日）举行线上记者会，主要演员陈泂江、刘子绚、洪凌、张哲通、徐鸣杰和陈泰铭出席。演肃毒局长官的刘子绚最难忘首次开真枪，大呼心惊胆跳。

这是刘子绚第一次演执法人员，她接受专访时说肃毒人员都必须配枪，中央肃毒局因此特别安排了射击训练，让演员们能亲身了解枪的威力。

她说：“以前我觉得开枪没什么大不了的，看到戏里都是这样开的。开真枪的时候，才会知道肃毒人员对待枪支态度严谨，对他们的职业肃然起敬。”她透露他们就算枪里没子弹，也要一直把手枪指向地上，培养握枪习惯，防止不小心擦枪走火。

“我们也学习如何清空里面的子弹，手指要放在什么位置等。开枪的时候，我们在各种姿势和距离开了几十发子弹。教官叫我把耳机拿下来，听开枪的真实声音，枪的后坐力也很大，那一瞬间我才了解枪的威力，真的是心惊胆跳！”

刘子绚记得射击训练当天下着毛毛细雨，“虽然这样还是可以闻到火药味，我觉得是蛮刻骨铭心的经验。”

刘子绚剧中饰演肃毒局的一名主管，十分照顾下属陈泂江和洪凌，却常因为工作忽略家庭，引起老公陈泰铭不满而提出离婚。跟陈泰铭首次合作，刘子绚大赞对方跟真实老公田铭耀一样是暖男，非常体贴。

她说：“他是一个很温暖的大哥，很体贴又会照顾别人。其实我们一起的戏份没太多，不过多数对戏都是情绪很高昂的争吵戏，都要一气呵成。他会在彩排给我空间培养情绪，站在我立场去想很多细节，跟导演提议要我们一次到位，不用重复表演那么多次。”

蹲牢房半天 张哲通度日如年

才华冠军张哲通首次挑战反派，演一个瘾君子，到真实监狱拍摄，虽然只被关半天，但感觉度日如年。

他说：“其实我的角色没做什么坏事，是一个做坏事的好人。”不过他笑说戏里能做坏事其实挺刺激的，“感觉很爽，跟以往角色非常不同，很有满足感。”

为了让角色更逼真，肃毒人员也教张哲通正确的吸冰毒方法和症状，他形容如何诠释“吸毒”感觉：“会非常有精神，可以不眠不休做很多事，高潮结束后，整个人会变得非常无力，一天24小时都在睡觉。服用时也会有幻觉，感觉有蚂蚁在身上爬。”

张哲通回忆在真实监狱拍摄两天感触良多：“牢房里的四面墙让我感觉像面壁思过。铁门一关上，里面根本没什么事情可做，不是跟囚友聊天，是用平板电脑阅读。我才在里面拍半天，便觉得时间过得非常慢，好像一个礼拜，真的是度日如年！”

监狱虽然是铜墙铁壁，戒备森严，但张哲通透露囚犯其实也有一些消闲活动，“监狱有一个户外消闲中心，他们可以自由活动，读书、理发等。我戏中就在那里帮张为叔理发。”

张哲通戏里有一个坏哥哥徐鸣杰，他是毒贩也是瘾君子，带坏弟弟，害他入狱；而张哲通的好友陈泂江则是逮捕他入狱的人。张哲通大赞两名前辈给足了戏，对他很大帮助：“跟他们合作非常舒服，他们会给我一些剧本没有提到的东西，有不一样的新鲜体验，挺好玩的。”

8集的《肃战肃绝》每集30分钟，11月2日起每逢星期二，晚上8时30分通过8频道播出。