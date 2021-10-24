空中访民情2021

8频道 晚上9.00

新加坡走在与冠病共存的道路上，国人接种第三剂疫苗进展如何？家长期盼让12岁以下孩子打疫苗吗？居家康复如何进行？卫生部长王乙康亲自示范自我检测。疫情如何影响音乐人林俊杰的生活？他对接种疫苗和自我检测有何感受？

婉通夫人

U频道 晚上9.00

泰剧。阿贵请求国王，若能够证明自己没有杀害坤沛和坤岚，将婉通赐给他。国王要阿贵和阿畅进行蹈火仪式证明清白，害怕的阿畅对国王说出自己冤枉阿贵，并将杀害坤岚和坤沛之事嫁祸于满函余孽。国王因此惩罚阿畅入狱。

你是我的荣耀（首播）

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.00

流量明星乔晶晶（迪丽热巴饰）和航天工程师于途（杨洋饰）是中学同学，两人长大后重逢，相守初心，携手共创未来，成为彼此的荣耀。

谁在你身边 Who's By Your Side

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

第五集：欲望。讲述咏琪流连夜店寻找自我魅力，认识在宫庙跳八家将的廖珺彦。

安娜与武林

都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：杨千嬅、郑伊健。公关公司主管纪大健举办香港武林大会，并远赴日本邀请30年前夺冠的天龙拳石剑大师。大师决定让爱女安娜代为赴会，安娜几经挣扎决定代表天龙寺出赛，完成父亲的愿望。

新食尚玩家 Super Taste

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

由莎莎和哈孝远搭档主持，为观众介绍台湾宜兰、花莲、桃园、台中等地代表性或受网友好评的美食、人文景观、自然风景等。