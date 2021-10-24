走进新加坡作家节谈歌台文化 王雷：肯定被酸

“卖鱼哥”王雷走进今年的新加坡作家节，他昨天（10月23日）受访时坦言：“我已有被网民狂酸的心理准备！”

据悉，由艺苑公司 （Arts House Limited）主办的新加坡作家节将于11月5日至14日举行，届时小说家严歌苓、美国儿童恐怖文学作家R·L·斯坦（R. L. Stine）等国内外作家将参与盛会。

今年作家节的主题是“Guilty Pleasures”，结合罪恶感与快感，希望文学爱好者能在冠病疫情中找到另类喜悦；由于疫情关系，作家节的主要活动将在线上举行。

《新明日报》记者探知，卖鱼哥王雷将于11月6日下午3时至4时，现身旧国会大厦艺术之家，参加新加坡作家节活动，与其他两名艺文工作者，包括谢汶亨与苏章恺主讲“从流行到文化：传统艺术的未来”。

“以为主办方搞错！”

记者联系上王雷，他受访时告诉《新明》，八九月已受到作家节主办方邀请：“我当时完全被吓到，以为主办方搞错！”

王雷确定自己是新加坡作家节受邀嘉宾后，心情患得患失，这对他是个“加分活动”，受邀深感荣幸。

但名列“作家名单”上，王雷预感肯定将在网上掀起酸民臭骂声浪！

直播带货这两年来，王雷爆红中国，却也因“粗言秽语”风格被外界狠批，言行极具争议性。

王雷有感而发：“受邀作家节的嘉宾都是受过高深教育的有识之士，网友一定会酸我，凭我这种‘老阿明’有什么资格当作家节‘嘉宾’！？我已有心理准备接受攻击！”

“其实，我考虑了半天，如果答应接下活动，将是对我个人一种层次的提升，如果我因害怕被骂、退缩不敢接，等于跟酸民投降，举白旗。”所以他决定迎难而上，接受主讲嘉宾棒子，尽力做好，不辜负他人期望。

在歌台24年 人生体验太多

王雷坦言受的教育不高，上的是社会大学，活在世上60年，见惯人世间风风雨雨、酸甜苦辣。

“主办方要求我在作家节聊歌台，我在歌台24年，身经百战，说真的，我的人生历练丰富的程度，不输其他人。”

王雷直言，说民间传统、谈歌台传承，他在歌台打滚那么多年，体验太多。

王雷也了解“网上谁都可以随便发言、无名无姓，要怎么乱骂都可以，要骂就放马过来，我勇于面对、不畏惧。”

他不讳言，初期被网友臭骂会很愤怒、渐渐的开始变得麻木。

王雷直播两年，做了近400场直播，“我一直面对人群、不闪不躲。”

12月受邀飞法国 为名牌做直播

问起动向，正忙于拍梁导操刀古装网剧的王雷，披露12月16日将受商家邀请，疫下踏出国门，飞往法国名牌店做直播，疫情持续，子女很担心他。但他说：“我从未飞过欧洲国家，这样难得的机会，我不想错过。”

王雷届时将带着太太一起飞往法国，在异地名牌店做直播。

苏章恺：王雷谈歌台文化更接地气

参与新加坡作家节的新马娱乐文史研究者苏章恺受访不讳言，得悉与王雷同台主讲，起初有些意外，但转念一想：“王雷本来就在歌台占一席之地，整件事合情合理，而且他以亲身体验剖析歌台，不是纸上谈兵，必定会说得很生动，让作家节接地气，肯定也能吸引更多人有兴趣参与。”

章恺认为海纳百川，文化本无高低之分，只要能广为推介就是好事。

作家节发言人：最佳人选

对于邀请王雷当作家节主讲嘉宾之一，作家节发言人杨诗敏昨晚受访表示：“‘从流行到文化：传统艺术的未来’这讲座部分将讨论到歌台。能代表歌台艺人的最佳人选应该就是王雷了，他愿意接受我们的邀请是我们作家节的荣幸。”

杨诗敏补充，除了‘歌台一哥’身份，王雷也曾在2018年与名创教育出版了《路边歌王 雷动舞台》这本书，希望观众朋友能通过新加坡作家节也认识王雷的作家身份。

邀请艺人登作家节并非首次，杨诗敏说，早在2011年也曾邀请过欧萱和陈之财参与。今年除了“从流行到文化：传统艺术的未来”，也能关注“Mixtape Memories”——这节目将有黄宏墨、杨君伟和小寒参与。