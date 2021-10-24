14名女生出演《女兵外传》

时隔10年，《新兵正传》梁志强又为新作招“女兵”。

早前梁志强宣布即将开拍以女兵为主的电影，同时发布招募演员的信息。

试镜结果终于出炉，梁导于昨夜透过面簿与选角导演，还有演员陈芷尤，三人直播打电话给敲定演员揭晓入选名单，14位女生将有机会出演梁导新作《女兵外传》（Ah Girls Go Army）。

选角导演在直播中透露，团队收到来自公众约有600条的试镜视频，原定选出10位演员，最终决定增加至14个入选名额。入选名单包括何丽娟、蔡贝儿、郑雅文、雍可欣、詠渝、Chloe、黄湘淋、Farah Farook、Shirli Ling、陈仪芬、Eswari Gunasagar、黄诗敏、Kelly Kimberly Cheong以及林茜茜。当中前5位敲定演员还是AMM亚洲心动娱乐旗下艺人，五人曾参加选秀节目《放马过来！》。这次选角受疫情影响而没能在马来西亚进行。

容启航也参演

除了14位女生，新传媒艺人容启航也将亮相《女》饰演一名上士（Platoon Sergeant）。得知自己中选，容启航兴奋地高喊：“妈，我拿到了一个角色！”一旁陈芷尤打趣：“他比全部女孩子更兴奋。”

梁志强形容，团队看到容启航时都有眼前一亮的感觉，梁导还特别提到了容启航的眼神和演技：“他和Alex Ong不一样！两个人都有自己的风格。”

梁志强：很注重演员演技

对于选角，梁志强直言很注重演员演技，“有演技的人基本上会比较吃香，尤其在我的电影里。当然颜值也重要，但如果选一个的话我会放掉颜值。”

梁志强昨日也在直播上透露，目前团队正在筹备《新兵正传5》，“因为Ah boy 5是一个很大的制作，我们需要坦克车、装甲车…… 我们需要国防部的大力支持，故事也要好好写，就会多花一点时间。所以这期间我们推出“Ah Girls”，它是一个虚构的故事、一部狂想曲。”

梁志强说，《女》剧本已经写好，团队将在下个月12日开拍，此外他还强调，由于故事为虚构背景，因此《女》将不会和国防部合作。