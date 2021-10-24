首演大陆警察 卢庆辉乐圆梦

90年代凭香港无线处境剧《真情》唐立生一角打响知名度，53岁的卢庆辉十多年前淡出演艺圈，直至五年前戏瘾再起回归幕前。近几年除了接演港剧《赌城群英会》、中港合拍剧《PTU机动部队》，卢庆辉参演更多的是大陆剧，包括《独孤天下》《大宋少年志》《剑王朝》等，在上个月播出的大陆悬疑刑侦剧《暗房》中更担任主角，饰演热血刑警江川。

卢庆辉接受《联合晚报》电邮访问时表示，这些年转做幕后，跟观众见面的机会比较少，但他一直从未离开自己所热爱的演艺行业，只是身处的岗位不同。

他透露在大陆生活已经超过15年，目前和家人住在北京，“我非常喜欢这里，感觉在这里非常安全，很幸福。”据悉卢庆辉约10年前与圈外女友结婚，两人育有一子。

谈到近作《暗房》，卢庆辉说，有别于过去的影视作品中文戏比较多，他在《暗房》的动作戏较多，虽然有挑战，但都由他独立完成，并指此次饰演的江川心思缜密、观察力极强，跟角色的共鸣是正义感和极具责任心。

其实，卢庆辉对警察的角色并不陌生，像在《PTU机动部队》《赌城群英会》演出警察，但他指出，过去诠释的是香港警察的角色，这次是他首次饰演大陆警察，让他感到非常荣幸。他说：“在大陆生活了很多年，这次能有机会接演大陆警察也是完成了演艺生涯中的一个梦想。”

他表示，期待未来有机会多接演悬疑剧，以及更多像是警察或军人等富有正义感的角色。

《暗房》根据真实案件改编，是大陆首部聚焦校园裸贷（借款时手持身份证拍下裸照替代借条）的悬疑剧，主要演员包括被称是“小张柏芝”的贡米、卢庆辉和冯凯等。

完整报道，请翻阅2021年10月24日《联合晚报》。