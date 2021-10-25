与外国团队合作 蔡於位：大开眼界

本地导演蔡於位本周飞台湾拍摄科幻爱情喜剧《火星上的维纳斯》，他接受《联合早报》访问时透露，与外国团队合作，他大开眼界！

《火星上的维纳斯》共6集，故事围绕在一个渴望在学校获得关注的不起眼女生，意外被送到只有男性的平行宇宙里。剧集将在台北拍摄，本地进行后制。《火》是韩国CJ ENM东南亚区域公司（CJ ENM HK）投资的华语原创电视剧，剧本与幕后团队是台湾人，他说：“剧本在发展时，有韩国的编剧给予建议。韩国人故事抓得很细腻，这次与外国团队合作，让我大开眼界。”

《火星》主要用台湾演员

他说台湾行是疫情期间第二次出国工作，之前到印度尼西亚，“印度尼西亚工作了三个月，这次也将在台湾逗留三个月，明年1月才回来。”他透露得在台湾隔离21天才能出关，前两周住政府规定的隔离酒店，最后一周是在自己订的酒店隔离。他不担心日子漫长，因为很多会议得开，“之前已透过线上视频与台湾剧组开会、勘景，很忙，隔离时还是有得忙。”

他透露《火星上的维纳斯》主要是瞄准台湾市场，所以用台湾演员，“有在接洽一名本地（新加坡）的知名演员，但还不知道对方的档期能否配合。”

蔡於位的电影作品包括《还魂》《撞鬼》与《我的朋友，我的同学，我爱过的一切》，他透露去年原本得筹备一部外国的片子，不过因疫情而挪后，他希望疫情尽快明朗，可以投入筹备。