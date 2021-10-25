除了李云迪 这些“大咖”也在这里落网

中国钢琴家李云迪被北京市朝阳区警方拘留后，媒体报道他是因为热心的“朝阳群众”举报而翻车。

zaobao.sg记者上网搜索，发现因为“朝阳群众”的举报，导致朝阳警局成了“招待”过许多因犯罪而落网的“明星级警局”。

这里盘点一下被朝阳警方抓捕过的大咖明星。

1）吴亦凡

7月31日，北京朝阳警方发布案情通报：经调查，加拿大籍的吴亦凡因涉嫌强奸罪，已被朝阳公安分局依法刑事拘留。之后，传出消息指他不得保释，但案件侦办至今，震动大半个娱乐圈，他却从未露面，音讯全无。

吴亦凡至今音讯全无。（互联网）

2）房祖名 柯震东

房祖名和柯震东，一港一台男星好友，在2014年8月在北京某洗浴中心吸食毒品，被举报后由朝阳警方带走。后来有报道指是房祖名带坏了柯震东，成龙对儿子非常失望，没有向警局说情，连探望也没有。柯震东12天后获释，房祖名则坐牢半年。两人之后积极要复出，直到今年两人在直播中合体，仍不忘为当年过错道歉，只是已被中国大陆封为“劣迹艺人”后，封杀令难除，柯震东最近都只能在台湾为电影宣传。

柯震东（上）和房祖名至今仍为过错道歉，希望中国的封杀令网开一面。（视频截图）

3）张耀扬

在港片中常扮演反派闻名的张耀扬，本来已经半隐退，2014年7月在朝阳区某酒店内吸毒被抓，当场被起获毒品。据报他四个月后回到香港，至今再无作品。

张耀扬常演反派。（剧照）

4）陈羽凡

羽泉组合成员陈羽凡在与白百何离婚之后，本来形象加分，获得网民力挺。但2018年11月，他因为吸毒被抓获，形象大跌，至今回归无期，组合实质上已经解散。

陈羽凡已经无法回归娱乐圈。（互联网）

5）张默

张默演过电视剧《康熙微服私访记1》、电影《一九四二》等，但更多人知道的是他爸爸是著名演员张国立。2015年1月，已有吸毒前科的他再被朝阳警方带走，并因涉嫌容留他人吸食毒品罪，被判刑六个月。

张默吸毒，毁掉大好前程。（互联网）

6）李代沫

李代沫参加选秀节目《中国好声音》之后一炮而红，随后发行单曲，接戏，眼看大有作为。却因“容留他人吸毒”被抓获，最后坐牢九个月，最终大好前程毁了。

李代沫因《中国好声音》而出名。（互联网）

7）宁财神

宁财神是电视剧《武林外传》编剧，因剧红到转幕前，曾在多档综艺节目亮相，本地观众最熟悉他在孟非主持的《非诚勿扰》里当常驻嘉宾。2014年6月，他在公寓里被搜出有毒品及吸毒工具。他被抓后服刑，自此销声匿迹。

宁财神被捕新闻上了各大媒体。（视频截图）

8）宋冬野

民谣歌手宋冬野在2016年10月因吸毒被抓，本来已经消失在公众视野多时的他，最近突然出现。他发文哭诉自己的演出因多人举报被取消，在网上引发关注，

他说：“艺人这个行业是抑郁症和精神疾病的重灾区，而往往就在这种最无助最绝望的时刻，贩毒者有预谋地出现了。哪有什么无需就无供，在毒品这件事上，‘供’一直单方面创造着‘需’！杀人的一直都是贩毒者，不是我。”

他认为，自己已经为之前吸食毒品的违法行为付出了代价，质问为什么还要被剥夺合法工作的权利。

官方组织后来发文回应，解释立场：“本质上，不是不让他工作，而是不希望他以偶像和公众人物的身份出现在大众面前。毒品交易中的每一分钱，都会变成毒资，变成打在缉毒警察身上的子弹。”另有官方微博回应：“如果吸毒艺人可以复出，那么可以让我们牺牲的缉毒民警复活吗？”

宋冬野消失多时候再度出现，发文哭诉无法再公开表演。（互联网）

其他也在朝阳落网的知名艺人还有毛宁（吸毒）、黄海波（嫖娼）、王学兵（吸毒）、尹相杰（吸毒）、傅艺伟（吸毒）、高虎（吸毒）、薛蛮子（嫖娼）等。