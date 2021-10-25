向云演绎失智患者哀歌 《Rose》意大利影展扬威

取材女邻居故事、反映失智患者哀歌，阿姐向云挂帅方言微电影《Rose》海外报捷，赢得意大利国际影展“最佳短片”殊荣！

《Rose》片长13多分钟，女主角Rose（向云饰）独居，儿子、媳妇及孙女一家三口上门探访，却是来去匆匆，不愿多作陪伴，那一天是Rose的生日，她满心欢喜准备菜色羹汤、打扫房间欲留亲人过夜，亲人说走就走，眼见桌上的菜肴摊着凉了，她感慨万千……

本地导演雷坚钦（Derrick Lui）凭《Rose》勇夺意大利国际影展（VII PREMIO FAUSTO ROSSANO）之“最佳短片”殊荣，他昨天（10月24日）受访告诉《新明日报》，曾受邀出席颁奖礼，因疫情不能飞，得奖来得毫无预警，笑说“睡一觉起床接获得奖喜讯”！

拍《Rose》于他，最重要在于唤醒现代人：扪心自问，你究竟有花多少时间去陪伴自己的家人？

影片凸显失智症患者内心的孤寂无依，女主角Rose丧偶之后，就像一个“残旧的家具”显摆家中，无人关心更无人在乎……

不敢奢望陪伴 “不给子女添麻烦就好”

向云向来关注失智症患者课题，“人在一生每个阶段都有不同的压力，来自工作、来自婚姻、来自孩子，我的父母常说‘你忙你的’，当自己慢慢年长，回首再想，自己有多少时间陪伴父母？庆幸家中姐弟多，还是能轮流陪他们……”

拍《Rose》花了一整天时间。拍摄时，向云带点中年福态，尚未减肥成功，花了超过两个小时的时间化上老妆，沧桑味与戏味都出来了。

向云在《Rose》中说的是广东话方言，对白不多。通过人物的面部与肢体语言，勾勒出失智症患者虚空的内心世界。

记者问向云，将来老了，会渴望儿女陪伴身边吗？

她淡淡笑说：“我没这样多余的奢望，也不敢去指望，如今日子艰难、生活常处于变数中，我只求照顾好自己、不给儿女添麻烦。”

当然，孩子的贴心陪伴，带给向云的欣慰是百分百的，“但孩子渐渐长大，他们为生活也要拼搏，我年轻时爸妈给了我空间，我现在也愿意给孩子空间，去追求他们想做的事。”

对于挂帅的《Rose》得奖，向云归功导演雷坚钦，赞对方拍得很用心，“看到新加坡有一批热爱电影的工作者，感觉很开心，希望看到他越来越多作品。”

导演雷坚钦：取材自邻居真实故事

问起失智症角色，除了微电影《Rose》，向云在《小心啊！谢宇航》《邻里帮》里也演绎失智妇人，可说“接二连三”。

“Rose的命运比较悲惨，《小心啊！谢宇航》是疯疯癫癫、有点无厘头的失智妇人，《邻里帮》演个小歌星，受到感情挫折，年纪大了患有失智症，必须抓对人物背景与性格。”

说回得奖作品《Rose》，导演雷坚钦透露，《Rose》取材自一名女邻居的真实故事：“明明有三个孩子，一个三个月上门，一个要半年，另一个等过年才去探望妈妈。”

女邻居丧偶、独居多年，逐渐失智，儿女不闻不问。一次，女邻居上巴刹、居然忘了回家的路，由好心人带回家，看在雷坚钦眼中，内心很沉重。

“女邻居失智之后，往事越来越清晰、最近发生的事越来越模糊，一天见她把音乐开得很大声，一个人在跳舞……”

这样一个真实情景，导演将它拍进《Rose》里，对着空荡荡的房子，向云欢悦起舞。

向云是雷坚钦很欣赏的女演员，饰演向云“老公”的是朱厚任，雷导笑说是看中朱厚任“会让女人想跟他走的魅力”。



《Rose》带出凄楚意味，雷坚钦正忙于新微电影，片名《麻油王子》，写的是父子情。

《Rose》海外得奖，会否延伸成剧情长片？雷坚钦说：“若有机会，我也希望（拍成剧情长片）！”