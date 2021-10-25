台湾6.5级地震 林湘萍全家躲桌底

台湾宜兰和花莲昨天（10月24日）先后发生3次地震，震度最强一次为下午1时11分的黎克特制6.5级地震，台湾气象局表示，评估这从次地震是该地区30年来规模最大的一宗地震，且不排除未来3天内再发生4级以上的余震。居住在台湾的本地艺人也饱受地震惊吓。

王建复昨晚受访告诉《新明日报》，“我和儿子睡到中午才起床，到了浴室，刷牙时忽然觉得奇怪，我睡得很够，怎么头还那么晕！这才留意到，周围的洗澡莲蓬头、洗手盆上的柜子、还有挂着的吹风机，怎么都在‘颤动’，而且摇晃得越来越大！我不自主地蹲下来……”

当时他立即想到13岁的儿子，“正当我欲冲出房间，儿子已涌到我房间来，当时见到墙上挂着的相框、特别是神台上挂着我父亲的相片，也都倒下来，幸亏没有破碎，这是最近台湾地震感觉最强烈的一次！”

建复透露，儿子冲进房间时语调气促、眼睛睁大，有点惊恐说“爸爸，地震地震！”但儿子一投入他怀抱，心立即安定下来，他说，地震持续了20多秒，所幸房子架构坚固，并无任何裂隙。

林湘萍10月初才回台湾，就碰上地震，她会否有一点“后悔”？

湘萍回记者说：“我们是按照计划回台湾。地震都是突如其来的，真的没有办法预料……其实有没有地震，每一次回新加坡，我都希望能留越久越好，但Alex需要处理工作，加上我们要隔离，用上的时间就更长了。”她希望很快可以再一次回家。

地震发生时，湘萍在家与孩子们刚吃完午餐，她说：“地震一来，我跟Alex马上抱起孩子，躲桌下。这次是上下左右晃动，所以震得特别厉害，让我们很害怕。孩子也吓到了，说很恐怖。地震停止后，我们等了一段时间才从桌下出来……”

黄靖伦妻求救

同在台发展的黄靖伦在IG发文：“晃到头发都歪了，这个地震真的很大，老婆都打给我求救！”。黄靖伦在震后第一时间问候粉丝，并提醒大家：“赶快远离山坡，连日下雨又震这么大，会有土石流潜在危机！”