与部长同上节目 林俊杰忧冠病限制创作灵感

第三集《空中访民情2021》昨晚（10月24日）在8频道播出，林俊杰在节目中坦言，身为音乐人的他“惧怕冠病”。

昨晚（10月24日）播出的《空中访民情2021》话题环绕“与冠病共存”，卫生部长王乙康和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生坐镇节目。本地歌手林俊杰（JJ）是来宾之一。

主持人林灵芝问来宾们，冠病爆发后快两年了，谁还惧怕冠病？JJ举手并解释：“作为一个音乐人、创作人，最怕的就是没灵感。我很清楚，我的灵感来自于很自由的状态，旅游，或者为工作到处飞，出去散散心等，很多时候在生活中会得到一些新的想法和灵感。如果有很多限制，就好像创作会被捆绑住的感觉。其实我很害怕那种感觉。”

长期在海外工作的JJ，近月来待在新加坡陪家人。他于8月底在本地接种第二剂疫苗。他说，接种疫苗前阅读了不少相关资料和报道，“了解打进身体里的是什么东西，一开始有一些疑惑，回想这个东西会不会对身体产生变化或有害处，过一阵子，身边的人都打了，我也开始觉得，不想因为自己的顾虑，而去影响他人的安全。如果数据可以证明打疫苗是可以减低风险的，那就打吧。”

卫生部长王乙康关心JJ接种后的情况，JJ说，当时微发烧，有感冒的感觉，但不会很严重。

已很熟练做ART检测

许宝琨医生向观众示范使用抗原快速检测仪（ART）的步骤，JJ在旁当起“助教”，拿起检测仪重复部长的动作，唯独没有当场“挖鼻孔”。

JJ提到，自己做过很多次ART检测，指自己“蛮拿手了”。他分享趣闻，指自己最初不知道仪器上字母“C”和“T”的意思。有朋友骗他“C”是指“Covid（冠病）”（实为“Clear”），害他以为自己中招。

JJ也提出冠病对身心灵的影响，他说：“生意被影响，数字看得出来，演唱会被影响，不能办不可以办，其实是很明确的……我们看不到是身心灵的状态，每个人的身心灵都被影响了。”他相当担心辛苦守在前线的医护人员，“我们并不能够完全知道他们的压力和每天的心情与状态。”

JJ相信，音乐可以抚慰人心、给予他人鼓励。他在节目中清唱一小段《裹着心的光》，鼓励医护人员。

最想念办大型演唱会

一段未在节目中播出、新传媒在YouTube上载的短视频中，JJ告诉王乙康，他最想念的是办大型实体演唱会。

他笑着对部长说：“请部长来办我的演唱会，这样我们就可以确保一切跟着你的政策走。”部长笑回：“可以考虑。”

另外，JJ上周在社交媒体上宣布，将在下个月（11月）27日和28日举办两场现场演出，售票所得将捐作慈善，但详细尚未公布。