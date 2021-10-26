林俊杰上《空中访民情》 害怕疫情捆绑创作灵感

前天晚上播出的《空中访民情2021》话题环绕“与冠病共存”，卫生部长王乙康和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生坐镇节目。本地歌手林俊杰（JJ）是来宾之一。

主持人林灵芝问来宾们，冠病暴发后快两年了，谁还惧怕冠病？JJ举手并解释：“作为一个音乐人、创作人，最怕的就是没灵感。我很清楚，我的灵感来自于很自由的状态，旅游，或者为工作到处飞，出去散散心等，很多时候在生活中会得到一些新的想法和灵感。如果有很多限制，就好像创作会被捆绑住的感觉。其实我很害怕那种感觉。”