林俊杰上《空中访民情》 害怕疫情捆绑创作灵感 订户 来自 / 联合早报 文 / 蔡欣盈 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 林俊杰示范使用抗原快速检测仪（ART）。（翻拍电视画面） 字体大小: 小 中 大 前天晚上播出的《空中访民情2021》话题环绕“与冠病共存”，卫生部长王乙康和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生坐镇节目。本地歌手林俊杰（JJ）是来宾之一。主持人林灵芝问来宾们，冠病暴发后快两年了，谁还惧怕冠病？JJ举手并解释：“作为一个音乐人、创作人，最怕的就是没灵感。我很清楚，我的灵感来自于很自由的状态，旅游，或者为工作到处飞，出去散散心等，很多时候在生活中会得到一些新的想法和灵感。如果有很多限制，就好像创作会被捆绑住的感觉。其实我很害怕那种感觉。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林俊杰 取代包勋评的角色观众难接受 谢俊峰：请给我机会 全昭旻在《跑跑人》中被甩巴掌 网民轰：太暴力了