走出更年期“血崩”之苦 郑琬龄接戏动真情

郑琬龄相隔四年多再演本地剧，目前在拍摄新剧《爸，我回来了》。郑琬龄接受《联合早报》专访，除了聊新剧，也透露饱受更年期之苦。

现年56岁的郑琬龄曾任巴拿马大使夫人，长住巴拿马10年，又旅居南非11年，2018年为了当年19岁女儿的学业搬回新加坡。她告诉记者，回新后因为更年期症状无法接戏。她曾在一个月内，连续三周经血量不止，“最糟糕的时候，就是我跟朋友吃晚餐，吃完从厕所出来后晕倒，还好没有撞到任何东西。”

郑琬龄向来健康，脸色红润，她以为“血崩”不严重，补一补身子就好，未料医生说：“你来得不够早，还好不会太迟，你的健康已经受损，如果继续这样流血，器官会一个一个坏掉。”她当下一惊。

那阵子，郑琬龄常上气不接下气，早上起床，得先看天花板有没有转动再行动，蹲下来头晕，抬头晾衣服也晕，“邻居知道我晕，会帮我涂风油，我现在一闻到风油味，就有恐惧感。”

郑琬龄现在的健康已逐渐好转，她呼吁饱受更年期之苦的妇女们注意健康，“不要整天以为自己的身体很好，我当时就是不信，因为我的脸（色）也看不出生病了。”

到日本餐馆做兼职工

另外，喜欢烹饪的她积极使用技能创前程（SkillsFuture）津贴，上了多个日餐厨艺课程，6月更到好友牵线的日本餐馆做兼职工，从处理沙拉做起。她说：“我很喜欢这种人生体验，对我来说，不是为了薪水，而是能学到多少。我们的主厨很好，有心教我，这是很宝贵的（经验）。”

她在餐馆做了三个月的兼职工，已从沙拉台“升职”至天妇罗台。她计划完成《爸，我回来了》的拍摄后，回去打工学习，也想上课学习娘惹和韩国料理。

郑琬龄期许自己能优雅老去。如何做到这一点？她说：“就是不要唠叨，还有就顾好自己的事情，不要跟人家说‘要学我这样’的话……最好的生活是睡着后，就算明天不醒来，也不会不开心，因为我活得好。就算明天没有工作做，我不会不开心，因为我还有一点点零用钱。可能我的生活比较简单，生活得很开心。”

跟刘谦益从父女变夫妻

郑琬龄在《爸，我回来了》与刘谦益扮演一对夫妻，儿女是雅慧、陈泂江和吴劲威。许久没演戏的她笑说，自己尽管华语退步，但不至于忘记演戏，“我的眼泪是真的！对白太感动了，而且这些小朋友（指剧中儿女）给戏给得很好，很有感情。”

她年轻的时候跟刘谦益演过对手戏，她忘了剧名，但两人演父女，“现在我演他的太太，他说‘我终于等到你了’，雅慧在旁开玩笑问，她以后有没有机会（演刘谦益的太太）呢？可以！那个时候谦益大哥也才90岁，哈哈！”她赞刘谦益是心地很好的人，多年来始终如一。

开心女儿“怕输”

郑琬龄曾说，至少会在新加坡住三年。这三年来，她看到本地的好，公共交通四通八达，医疗设备完善，“小贩中心的食物选择也很多，我们真的很幸运，但还是有很多人投诉。”

三年一晃眼而过，郑琬龄打算继续住在本地吗？她思索片刻，未给出明确答案，“我再看看怎样。很多东西不用想开，而是要想得远，当你往远的方面想，你的态度，你的举动，自然而然会展开。”她希望旅游开通后，能回南非一趟探望朋友。

现年21岁的女儿已从南洋艺术学院毕业，现从事平面设计工作。郑琬龄谈到女儿说：“她在新加坡读书，学会了什么叫‘怕输’，我很开心！我指的“怕输”是什么呢？就是比人家早一步。比如，上班的时候比人家早到，或知道等下没有时间吃东西，先买食物放在包包里，或先为易通卡充值。”言下之意，就是养成有备无患的习惯。她也透露，女儿交了一个狮城男友。

郑琬龄曾活跃于YouTube，上载多个煮菜视频，但已数月未更新。她解释：“视频是女儿帮我拍摄和剪辑的，在她考试期间就停了，现在更不可能帮我拍了，她得工作。”