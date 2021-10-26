张怀颢发首张专辑 婉拒林俊杰推一把

34岁的台湾新人歌手张怀颢（hào，英文名：Mike），昨天（25日）发行首张同名创作专辑《Mike张怀颢Vol.1》。他是“大嘴巴”怀秋的弟弟，也是林俊杰（JJ）一起玩电竞和音乐的好朋友，这次发行首张专辑，他却婉拒JJ的帮助。

张怀颢接受《联合早报》越洋访问时说：“开始筹备专辑时，哥哥和JJ就说可以给我建议，还有一起写歌，但我想让大家听到我自己努力的作品。不过哥哥后来还是有帮我填词，因为我觉得他的词写得太好了。”

新歌完成后，张怀颢发给怀秋和JJ听，“我很惊讶，每一首他们都说好。我问他们真的吗？他们说当然，如果不好就会说不好”。

张怀颢从小就喜欢唱歌和跳舞。他分享说：“爸妈说，小时候我经过百货公司，听到播放音乐，会现场跳起舞来，我自己是没有这个记忆，哈哈！但我记得会做自己的Mix Tape（混音带），有林志颖、Michael Jackson（麦克杰逊）的歌，然后逼大家看我的表演。”

张怀颢发专辑之前已经是“半个圈内人”。在美国长大的他，16岁时就在美国认识柯有伦，18岁的他回台，应柯有伦邀请，站上台北小巨蛋一起表演。退伍后，他参加第八届《超级偶像》，进入前五强，也开始与JJ一起玩音乐，合作过三首歌“K.O.”“One Shot”《有梦不难》，在歌曲中展现beatbox和饶舌实力。JJ办巡演，邀张怀颢同台，让他再度登上小巨蛋，也跟着JJ到海外多个地方演出。

张怀颢后来获得海蝶唱片的赏识，签约栽培五年正式出道。他坦言：“这五年确实想过，天啊，怎么还没轮到我（发片）？后来发现，老天对每个人自有安排。我之前无论心态、思考和作品，都不够成熟，现在的我，是最好的我，所以等待是值得的。”现在的专辑大多数码发行，张怀颢坚持也发实体CD，他说：“因为我小时候就爱逛CD行，CD对我来说非常有意义。”

身高175公分的张怀颢，体重62公斤，体脂肪低于10%，俨然是个“纸片人”，公司希望他增重，但他说：“我从小就是瘦子，怎么吃都不胖，我觉得男人还是要壮一点，就勤上健身院，但之前因为疫情，无法上健身院，肌肉都不见了。现在可以上健身院，我却要开始跑宣传。”